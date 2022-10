Echte ‘Mama Coco’ overleden op 109-jarige leeftijd. Of was ze het toch niet?

Waar het sprookje van Disney en Pixar eindigt met een geheim dat is ontrafeld, neemt doña Salud een onopgehelderde kwestie mee in het graf. Was ze het echt? De familie van Salud beweert dat de filmmakers tijdens hun onderzoeksfase haar dorpje bezochten in de centrale Mexicaanse deelstaat Michoacan. Ze namen foto’s van de oude vrouw en deden allerlei mooie beloftes.

De gelijkenissen zijn inderdaad talrijk. Salud leek niet alleen fysiek op het glimlachende, gerimpelde, continu wegduttende vrouwtje uit de film. Ze was de oudste in een grote familie van pottenbakkers, de fictieve familie Rivera wijdt zich aan het schoenmaken. En haar dorp Santa Fe de la Laguna is een even kleurrijk plaatsje met rijke tradities als het Disney-dorp.

Toch klopt het niet, twitterde Coco-regisseur Lee Unkrich maandag nog maar eens, zoals hij in het verleden ook al had benadrukt. “Het verhaal van deze familie is simpelweg niet waar. Mama Coco is niet gebaseerd op een echt persoon.” Later wiste hij het bericht. “Ik had me niet opnieuw hierin moeten mengen”, schreef hij in een nieuwe tweet. “Ik ken de waarheid en de familie kent de waarheid. Daar laat ik het bij.”

Mexicaans verhaal

Met Coco waagden Disney en Pixar zich voor het eerst aan een Mexicaans verhaal. De 12-jarige Miguel belandt op de dag van de doden in het hiernamaals, waar hij op zoek gaat naar het geheim van een muzikale voorouder, de vader van zijn overgrootmoeder Coco. De witte regisseur Unkrich was zich terdege bewust van de culturele risico’s, vertelde hij in 2017 aan The New York Times. Coco moest zo Mexicaans worden als maar kon: geen culturele toe-eigening, maar een liefdevol eerbetoon aan een trots land met rijke tradities. Vandaar dat hij en zijn team langere tijd doorbrachten in Mexicaanse dorpjes.

De regisseur slaagde glansrijk: miljoenen Mexicaanse bioscoopgangers herkenden zichzelf in het sprookje. Eén Mexicaanse familie zag zichzelf letterlijk terug: die van María Salud. Als de ‘ware’ Mama Coco werd ze al snel een toeristenattractie. Sindsdien ging de oude vrouw talloze keren op de foto met bezoekers uit de hele wereld, met een poster van de filmfamilie op de achtergrond. Haar gasten deelden vervolgens op sociale media hun verontwaardiging over Disney en Pixar die nalieten hun model te betalen.

Of ze het nu echt was of toch niet, Salud wérd Mama Coco en beleefde in de laatste vijf jaar van haar leven een glansrijke carrière als ongeautoriseerd ‘live action’ Disney-personage. Haar familie verdiende een extraatje aan de souvenirs met haar foto erop. Regisseur Ulrich zal beseffen dat haar overlijden niet het einde hoeft te betekenen van het debat over zijn film: Coco leerde de kijker immers dat de doden voortleven zolang ze worden herinnerd. Over twee weken viert Mexico de dia de muertos. Ongetwijfeld zal de toeloop groot zijn in het huis van ‘Mama Coco’.