ECB verhoogt rente opnieuw tot 3,75 procent, hoogste niveau ooit

De ECB erkent dat de inflatie al wel aan het dalen is in de eurozone, maar nog niet voldoende om de renteverhogingen af te remmen. Dit is ondertussen al de negende renteverhoging van de ECB sinds midden vorig jaar.

Met een verhoging van 25 basispunten komt de rente op 3,75 procent te staan. Dat is het hoogste niveau sinds de oprichting van de ECB in 1998. Alleen in 2000 en 2001 stond de rente ook al eens zo hoog.

De centrale bank verhoogt de rente als antwoord op de hogere inflatie als gevolg van hoge energie- en voedselprijzen. De rente is ondertussen van -0,5 procent naar 3,75 procent gegaan.

Ook in de Verenigde Staten worden renteverhogingen ingezet in strijd tegen de stijgende inflatie. Gisteren nog bracht de Federal Reserve de rente tot op 5,50 procent, het hoogste niveau in 22 jaar.