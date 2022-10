ECB verhoogt rente opnieuw met 75 basispunten in strijd tegen hoge inflatie

De inflatie is nog steeds veel te hoog en zal voor langere tijd boven de doelstelling van net onder de 2 procent blijven, staat in de verklaring van het rentebesluit. Sinds de Russische inval in Oekraïne is het leven in het eurogebied in snel tempo duurder geworden. Vooral de energieprijzen rijzen de pan uit.

Het idee achter de renteverhogingen is dat lenen dan duurder wordt. Mensen en bedrijven zullen op den duur dan wat minder geld gaan uitgeven. Zo hopen de beleidsmakers bij de ECB de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhoog gaan.