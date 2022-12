ECB verhoogt rente met 0,5 procentpunt: Belfius is eerste grootbank die spaarrente mee optrekt

Het belangrijkste rentetarief, de rente die banken betalen om geld een week te lenen bij de ECB, stijgt naar 2,5 procent - het hoogste niveau sinds eind 2008. De depositorente gaat naar 2 procent. Dat is de rente die banken krijgen als ze overtollig geld kort parkeren bij de ECB. Dat tarief was jarenlang negatief om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen.

De instelling uit Frankfurt zegt dat “de rentetarieven nog aanzienlijk in een gestaag tempo zullen moeten stijgen” om weer naar de inflatiedoelstelling van 2 procent op middellange termijn te kunnen gaan.

Belfius volgt

Na het nieuws van de renteverhoging is Belfius de eerste grootbank die actie onderneemt. Het is namelijk een “bevestiging dat de rentestijging van structurele aard is”, klinkt het in een persbericht. De bank verhoogt daarom de basisrente op alle gereglementeerde spaarrekeningen, van 0,01 naar 0,35 procent. Bovendien stijgt de getrouwheidspremie van 0,10 naar 0,15 procent. De nieuwe voorwaarden gaan in vanaf 2 januari 2023.

De voorbije weken verhoogden vooral de kleinere banken de rente op hun spaarrekeningen. Nu doet met Belfius voor het eerst ook een grote bank dat, al wacht ze daarvoor tot na Nieuwjaar en de stortingen van de intresten eind dit jaar.