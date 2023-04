E403 richting Kortrijk afgesloten na meerdere ongevallen, wachttijden tot anderhalf uur

Op de E403 gebeurden maandagochtend twee ongevallen. Rond 7 uur reed een vrachtwagen in op zijn voorligger. Daarbij raakten enkele personen gewond. In de file die daarop ontstond, gebeurde om 9 uur nog een tweede ongeval met verschillende vrachtwagens. In de file ter hoogte van Ruddervoorde staat een voertuig in brand, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het is nog niet duidelijk hoeveel personen precies gewond raakten, maar volgens Het Laatste Nieuws zijn al zeker drie personen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De snelweg in de richting van Kortrijk is volledig afgesloten en al het verkeer in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten via afrit 10 in Torhout. “Volg de calamiteitenomleiding met de letter D tot oprit 9 in Lichtervelde, waar u de snelweg weer kan oprijden”, klinkt het. “Verkeer over lange afstand tussen Brugge en Kortrijk rijdt best via de E40 naar Gent en vervolgens via de E17.”