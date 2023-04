E403 richting Kortrijk afgesloten na meerdere ongevallen, vijf zwaargewonden

Op de E403 gebeurden maandagochtend twee ongevallen. Rond 7 uur reed een vrachtwagen in op zijn voorligger. Daarbij vielen drie zwaargewonden en waren vier vrachtwagens betrokken. “De precieze omstandigheden worden volop onderzocht”, klinkt het bij de federale wegpolitie.

In de file die daarop ontstond, gebeurde om 9 uur nog een tweede ongeval waarbij een personenwagen tegen een vrachtwagen reed in de staart van de file. “De wagen kwam onder de oplegger terecht. Die persoon moest worden bevrijd en was eveneens zwaargewond. In het voertuig zaten ook twee honden. Een dier raakte eveneens gewond.”

De snelweg in de richting van Kortrijk is nog steeds volledig afgesloten en al het verkeer in de richting van Kortrijk moet de snelweg verlaten via afrit 10 in Torhout. “Volg de calamiteitenomleiding met de letter D tot oprit 9 in Lichtervelde, waar u de snelweg weer kan oprijden”, klinkt het. “Verkeer over lange afstand tussen Brugge en Kortrijk rijdt best via de E40 naar Gent en vervolgens via de E17.”