E403 richting Brugge versperd na zwaar ongeval in Ruddervoorde

Het ongeval deed zich rond 12 uur voor op de E403 in de richting van Brugge. Kort voor de afrit Ruddervoorde kwam het tot een aanrijding tussen twee voertuigen. Beide wagens kwamen uiteindelijk op hun flank tot stilstand op de snelweg. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden. Eén van de inzittenden werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar het is nog onduidelijk of er sprake is van levensgevaar.

#E403 Update ongeval Ruddervoorder → Brugge: de snelweg is afgesloten tussen Torhout en Ruddervoorde. Er staat een file vanaf Lichtervelde. Volg een omleiding en vermijd de hinder: https://t.co/v94yQpdHZr — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 16 april 2023

Het Brugse parket besliste om een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Ondertussen blijft de E403 ter hoogte van Ruddervoorde dan ook versperd. Het verkeer richting Brugge moet de snelweg in Torhout verlaten en de calamiteitenomleiding naar de oprit in Ruddervoorde volgen. Verkeer op langere afstand rijdt beter om via Gent.