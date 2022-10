‘Duur, duur, alles is duur’: komiek Kamal Kharmach betaalt hele zaal een rondje tijdens show

Nog een kleine twee maand en dat laat Kamal Kharmach zijn vierde eindejaarsconference los op de kijkers van één. Om die show op scherp te stellen toert de Antwerpse Marokkaan momenteel door het land met try-outs. Zo belandde hij dit weekend in gemeenschapscentrum ‘t Gasthuis in Wijnegem. Nadat hij het 150 mensen tellende publiek eerst een lied ‘duur, duur, alles is duur’ liet zingen, trakteerde hij vervolgens de hele zaal op een drankje.

Geen winst

“Ik deed het om de organisatoren te steunen”, vertelt Kamal. “Voor try-outs liggen de ticketprijzen behoorlijk laag en in zo’n kleine zaaltjes is het voor hen dan moeilijk om uit te kosten te raken. Daarom vroegen ze me een pauze in te lassen zodat mensen wat kunnen consumeren. Maar ik zit in de laatste rechte lijn naar de première en wil de cadans in de voorstelling niet onderbreken. Daarom heb ik het publiek aan het eind getrakteerd, op voorwaarde dat ze nadien ook nog zelf een drankje zouden bestellen.”

Kharmach doet het wel vaker. “Ik denk dat mijn try-out tournee me al meer gekost heeft dan ze heeft opgebracht”, lacht hij met een knipoog. “Het is nu tot bij jullie geraakt, maar ik loop er eigenlijk liever niet mee te koop. Dat heeft mijn mama me altijd geleerd. Na ‘Andermans zaken’ weet ik ook maar al te goed hoeveel organisaties er bestaan die geen winst maken.”

Sihame El Kaouakibi

Aan zijn eindejaarsconference ‘Mag ik even’ is Kharmach intussen de laatste puntjes aan het bijschaven. “Al blijven de politici maar domme dingen doen, en moet ik dus constant ingrijpen”, lacht Kharmach.

Of Sihame El Kaouakibi er opnieuw inzit? “Na dit weekend bijvoorbeeld terug wel”, lacht Kharmach. “Al is het maar de vraag of ze later niet opnieuw geschrapt wordt. Het is afwachten of mensen zich haar video eind december nog herinneren. Voor de rest kan ik zeggen dat de conference harder is dan andere jaren. Veel oprechte frustraties zorgen ervoor dat het hopelijk nog grappiger wordt.”