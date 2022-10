Duizendtal actievoerders Code Rood blokkeren site TotalEnergies in Feluy

Onderverdeeld in verschillende groepen hebben deelnemers aan de actie zich strategisch opgesteld rond de TotalEnergies-site in Feluy. Hun doel is een volledige blokkade van de infrastructuur. Volgens berichten van de organisatie gaat het om een duizendtal actievoerders.

“De deelnemers aan deze actie zijn mensen als u en ik die de ecologische en sociale ramp veroorzaakt door de activiteiten van bedrijven als TotalEnergies aanklagen”, verklaart Jolien Paeleman, woordvoerster van Code Rood, die bij de actie aanwezig is. “TotalEnergies heeft de afgelopen maanden recordwinsten geboekt in een context van de klimaatcrisis en diepe sociale ellende, waarin gezinnen hun energierekening niet meer kunnen betalen.” De activisten hingen spandoeken op die de Franse energiereus oproepen om zijn “neokoloniale projecten voor de ontginning van fossiele brandstoffen te stoppen”.

“In plaats van zich te laten vangen in discussies over klimaatschuld en vingerwijzen, zou de federale regering achter de echte schuldigen van deze crisis aan moeten gaan. Fossiele brandstofbedrijven moeten betalen voor een rechtvaardige transitie weg van fossiele brandstoffen. Nieuwe projecten rond fossiele brandstoffen moeten worden gestopt. De mensen in landen die historisch gezien het minst verantwoordelijk zijn voor de CO2 in onze atmosfeer maar wel de hoogste prijs betalen voor de klimaatcrisis, moeten worden gecompenseerd.”

“Waarnemers van de International Federation of Human Rights , Amnesty International en de Liga voor Mensenrechten zijn ter plaatse, evenals parlementsleden, om te evalueren of het recht op vreedzame samenkomst gerespecteerd en beschermd wordt”, klinkt het.

Het is de eerste actie van Code Rood, een beweging die steun krijgt van tal van andere organisaties zoals onder meer Greenpeace, Extinction Rebellion Belgium, Grootouders voor het Klimaat en Vredesactie.

