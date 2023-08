Duizenden Vlaamse huurders lopen forse belastingkorting mis

Als je een huis bezit, twee kinderen ten laste hebt, of een persoon met een beperking hebt in het gezin, krijgen eigenaars een korting op de onroerende voorheffing die je betaalt voor dat huis, legt ‘De Standaard’ uit. Daar hoef je niets voor te doen, de vermindering wordt automatisch verrekend. Huurders hebben ook dat recht. De korting op de onroerende voorheffing die de eigenaar voor het huurhuis betaalt, komt de huurders toe. Alleen moeten ze daar zelf naar vragen, als ze al weten dat ze er recht op hebben. Hier wringt de schoen. De meeste huurders hebben geen flauw idee.

“Een treffend voorbeeld van het mattheuseffect: de rijken worden rijker, de armen worden armer”, zegt Luc Vlerick aan de krant. Hij is vrijwilliger bij de Gentse vzw Thope, die zich inzet voor de huisvesting van erkende vluchtelingen.

“Ik ontdekte enkele jaren geleden toevallig dat huurders dit recht hadden. We hebben toen voor de gezinnen die we begeleiden een aanvraag ingediend. Twaalf ervan hebben de vermindering ontvangen. Het bedrag daarvan hangt af van de hoogte van de voorheffing, en varieert tussen 153 en 457 euro per jaar per gezin. Een fors bedrag voor mensen met een laag inkomen.”