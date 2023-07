Duizenden mensen protesteren tegen justitiehervorming in Israël, dokters kondigen staking aan

In het hele land werd weer geprotesteerd door duizenden mensen, nadat het parlement een omstreden wetsontwerp van de hervorming had goedgekeurd. Daarbij wordt de bevoegdheid van het Hooggerechtshof ingeperkt. De politie zette waterkanonnen en stinkend gas in tegen de betogers, minstens 19 mensen werden gearresteerd.

Heel wat Israëlische dokters zullen dinsdag staken uit protest. De Israeli Medical Association, die zo’n 95 procent van alle dokters vertegenwoordigd, kondigde een staking van 24 uur lang aan, met uitzonderingen voor spoedeisende hulp en medische zorg in Jeruzalem. Vorige week staakten de dokters ook al kort, omdat de hervorming “de gezondheiszorg zal verwoesten”. Ook heel wat stagiairs zullen zich aansluiten bij de actie, klinkt het. Minister van Volksgezondheid Moshe Arbel heeft een gerechtelijk bevel aangevraagd om te voorkomen dat de staking doorgaat.

Beeld REUTERS

Auto ingereden op protestmars

Maandag is ook een auto ingereden op een protestmars in het noorden van Tel Aviv. De manifestanten hadden de rijweg geblokkeerd. Videobeelden op sociale media tonen hoe een wagen in volle vaart op de mensenmassa inreed. Daarbij zijn drie gewonden gevallen, aldus de politie. De bestuurder is opgepakt na een zoekactie. Het motief is nog niet duidelijk.

Judicial reform protests: A car drove through a crowd of protesters in central Israel, lightly injuring three people pic.twitter.com/TtD2zEC9CB — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 24 juli 2023

In het verleden hadden woedende autobestuurders al manifestanten aangereden die uit protest tegen de justitiehervormingen de straten versperden.

Betogers blokkeren een autosnelweg in Tel Aviv. Beeld REUTERS

Beeld AFP