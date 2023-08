Duizenden mensen op de vlucht voor bosbranden in Canada

De bedreigde dorpen liggen in de buurt van het door toeristen zeer geliefde Lake Okanagan. De natuurbrand reikt tot op 10 kilometer van West Kelowna, een stadje met zo’n 35.000 inwoners. Momenteel werd al een gebied van 1.100 hectare in de as gelegd. Tot nu toe kregen 2.500 mensen het bevel hun woning te verlaten en veiligere oorden op te zoeken, meldt de lokale nieuwszender CBC. Volgens brandweerchef Jason Brolund zal dat aantal naar verwachting nog verder stijgen.

Op verschillende plekken, waaronder in de stad Kelowna, werd de noodtoestand uitgeroepen. Het vuur is overgeslagen op de stad, waardoor de bewoners worden opgeroepen hun huizen te verlaten. Er zouden zo’n 150.000 mensen in Kelowna wonen.

Rookwolken boven de stad Kelowna. Beeld REUTERS

20.000 inwoners geëvacueerd

In de hoofdstad van Northwest Territories, Yellowknife, zijn zo’n 20.000 inwoners geëvacueerd. De bosbranden reiken er tot op enkele kilometers van de stadsgrenzen. “Zonder regen zullen de vlammen dit weekend ook de buitenwijken bereiken”, waarschuwt regiominister Shane Thompson tijdens een persconferentie.

Canada kampt al maanden met de verwoestende branden. Experten waarschuwen dat de klimaatverandering de komende jaren frequentere en ernstigere natuurbranden zal veroorzaken. In de prairieprovincies in het westen van Canada is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de 20ste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, aldus het Canadese ministerie van Milieu en Klimaatverandering.