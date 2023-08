Duizenden evacuaties in Tenerife: Belgische toeristen niet in gevaar, wel veertigtal Belgen in directe omgeving brand

De brand woedt in droog bosgebied bij de grote vulkaan El Teide op het Spaanse eiland. De hulpdiensten zeggen dat het vuur een vallei nadert waar zich meerdere campings bevinden. Mensen in El Rosario en La Orotava werden geëvacueerd. Het gaat om zo’n 3.800 mensen.

Honderden brandweerlieden en militairen proberen ondertussen het vuur te blussen. De autoriteiten hebben extra blusvliegtuigen ingevlogen om te helpen bij de strijd tegen het oprukkende vuur. De vliegvelden op het eiland zouden nog wel normaal functioneren. De natuurbrand heeft tot dusver een gebied verwoest van 2.600 hectare. President Fernando Clavijo zegt dat om “de meest complexe branden van de laatste 40 jaar” gaat.

Belgische toeristen

Touroperator Tui verzekert dat Belgische reizigers zich momenteel niet in de gevarenzone bevinden. “Zowat 95 procent van onze reizigers verblijft in het zuiden van het eiland, terwijl de brand in het noorden woedt. Er is één hotel dat op ongeveer 25 kilometer van de brandhaarden ligt en zij zien wel rookpluimen in de verte”, aldus woordvoerder Piet Demeyere. “We krijgen voorlopig ook geen vragen van toeristen om te vertrekken, maar we houden de situatie nauwlettend in de gaten.”

Veertigtal Belgen in omgeving

De federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken heeft weet van zo’n 40 Belgen die in de directe omgeving van de natuurbrand verblijven. “Tot op heden kregen wij nog geen vragen om bijstand”, vertelt woordvoerder Wouter Poels donderdag. Wel kreeg de overheidsdienst wat vragen om informatie, vooral van Belgen die zich verder van de brandhaarden bevonden.

“We volgen de situatie op de voet en raden iedereen ter plaatse aan om het reisadvies voor het gebied na te lezen op de website van Buitenlands Zaken”, aldus Poels, die Belgen ook oproept om het advies van de lokale autoriteiten op te volgen en strikt na te leven.

Tot slot vraagt Buitenlandse Zaken Belgen ook om hun reis naar het buitenland te registreren via het platform Travellers Online. Zo kan de FOD hen indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen.

Blusvliegtuigen

De brand op Tenerife brak dinsdag uit in het nationale park bij de vulkaan El Teide. Het lastig begaanbare terrein met steile ravijnen bemoeilijkt het werk van de brandweer. Helikopters en blusvliegtuigen worden ingezet om de brand te bestrijden.

Beeld REUTERS

De rook is ook te zien in de stad Santa Cruz de Tenerife. Beeld gemaakt op 17 augustus. Beeld ANP / EPA