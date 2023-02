Duizenden betogers in Brussel tegen Russische invasie in Oekraïne

De actie werd gesteund door 200 actieve burgers en organisaties. Het gaat om basisorganisaties en mensen die actief betrokken zijn bij de solidariteit met Oekraïne, verenigingen van Oekraïners in België, burgers uit de culturele wereld, feministes, vakbondsmensen, mensen actief rond LGBTQ-rechten, en anderen. De demonstranten eisten een onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen uit heel Oekraïne en een onvoorwaardelijke stopzetting van de bombardementen op Oekraïne.

De betogers stapten achter een groot spandoek waarop te lezen staat “Ukraine wins - democracy wins”, en droegen een meterslange Oekraïense vlag mee. Her en der stapten ook mensen mee in traditionele Oekraïense klederdracht, onder meer verschillende vrouwen met de kenmerkende bloemenkransen in hun haar. Heel wat betogers riepen slogans als “Sanctions for Russia, Weapons for Ukraine”, en eisten meer wapens en munitie voor de Oekraïense troepen. Ook het “Slava Ukraina” weerklonk veelvuldig.

Beeld ANP / EPA

“De invasie heeft al tienduizenden Oekraïense burgers het leven gekost”, zei Marta Barandiy, voorzitster van Promote Ukraine. “Elke dag wordt het Oekraïense volk geconfronteerd met wreedheid en geweld. Miljoenen burgers zijn gedwongen naar het buitenland te vluchten, miljoenen zijn ontheemd. Hele steden en dorpen zijn in puin gelegd door Russische bombardementen en luchtaanvallen.”

“Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van de massaterreur die de oorlog meebrengt, klonk het dan weer bij Iryna Khapko, lid van de Vereniging van Oekraïense Vrouwen in België. “Massale verkrachtingscampagnes en moorden door verkrachting zijn gevestigde aanvalsstrategieën. Bij elke bevrijding van een Oekraïens dorp of stad komen nieuwe misdaden aan het licht en duizenden Oekraïense burgers, waaronder veel kinderen, zijn zonder toestemming en vaak met geweld gedeporteerd naar Rusland.”

Opvallend is ook de aanwezigheid van een groot aantal Iraniërs, die de voorbije weken en maanden betoogd hebben tegen het Iraanse regime. “Freedom for Iran, freedom for Ukraine, all together we will win” staat op hun spandoek te lezen. Ook de Vlaamse Vredesbeweging stapt mee op.

De betoging trok vanop de Albert II-laan naar het Jean Rey-plein, waar het Oekraïense volkslied werd gezongen en een minuut stilte werd gehouden voor de slachtoffers van de oorlog. Alle aanwezigen staken op dat moment hun smartphone in de lucht, met het lichtje aan.

“Die lichtjes tonen dat de gevallenen voor altijd bij ons zullen zijn”, aldus één van de sprekers op het podium. “Iedereen weet hoeveel slachtoffers er al gevallen zijn, welke prijs Oekraïne betaalt voor zijn vrijheid.”