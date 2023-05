Duizenden afvalzakken op straat in Brussel sinds nieuw ophaalsysteem

“In Evere lagen deze ochtend 6.273 vuilniszakken verspreid over de voetpaden", tweette Ridouane Chahid, waarnemend burgemeester van Evere (PS) dinsdagmorgen. “Er is een nauwkeurige inventaris naar afvaldienst Net Brussel gestuurd in de hoop dat er een inhaalslag gemaakt wordt." Hij is niet de enige met die problemen. Ook in Sint-Pieters Woluwe bleven dinsdag honderden vuilniszakken op straat liggen.

Sinds begin deze week kent onze hoofdstad een nieuw systeem voor afvalophaling. Sinds deze week zijn de Brusselaars verplicht om al hun voedingsafval te composteren of in een - nieuwe - oranje zak te sorteren. Ook kunnen inwoners van tien Brusselse gemeenten voortaan nog maar één keer per week hun witte zakken met restafval buiten zetten, in plaats van twee keer.

Nu blijkt dat heel wat Brusselaars nog niet op de hoogte zijn van die nieuwe regeling. Zoals in Evere en Sint-Pieters Woluwe, waar het afval voorheen ook aan het begin van de week opgehaald werd.

Maar ook voor de afvalophalers is de nieuwe regeling flink aanpassen. Volgens Bruzz hebben drie grote vakbonden, ACV, VSOA en ACOD, al een stakingsaanzegging ingediend. Volgens VSOA gaat de werklast per man nu van vijf naar 6,5 ton, en ook de afvalrondes worden anderhalve kilometer langer. Ook was er al ontevredenheid omdat er opnieuw ‘s nachts opgehaald zal worden, wat afgeschaft werd in 2017.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Milieu en Openbare Netheid, predikt geduld. “Het overleg tussen het agentschap Net Brussel en de gemeenten wordt voortgezet", zegt hij in Le Soir. “Er zullen aanpassingen worden gevonden”.