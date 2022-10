Duitsland verlengt levensduur van drie resterende kerncentrales minstens tot april 2023

Sinds de Russische inval in Oekraïne bouwt Duitsland in allerijl zijn afhankelijkheid van Russisch gas af. Als gevolg van de verstoorde gasleveringen en torenhoge energieprijzen op de markten bestaat de vrees voor energietekorten in de winter.

Daarom heeft Scholz nu beslist om de drie resterende kerncentrales in Duitsland minstens tot 15 april 2023 open te houden. Normaal zouden ze dit jaar sluiten.

De bondskanselier van de sociaaldemocratische SPD hakte de knoop op eigen houtje door. De partijen in zijn regeringcoalitie - naast de SPD gaat het om het centrumlinkse Die Grünen en de liberale FDP - raakten het zelf niet eens over de kwestie. De groene partij van minister van Economie en Energie Robert Habeck had dit weekend nog tegen een verlenging gestemd. FDP is al langer van mening dat Duitsland te midden van deze crisis alle zeilen moet bijzetten op het vlak van energiecapaciteit.

“Het is van vitaal belang voor ons land en de economie dat we alle energieopwekkingscapaciteit deze winter behouden”, zei FDP-voorzitter en minister van Financiën Christian Lindner. “De bondskanselier heeft nu voor duidelijkheid gezorgd.”

Habeck en Die Grünen hebben nog niet gereageerd.

Duitsland besliste om af te stappen van kernenergie in de nasleep van de kernramp van Fukushima in 2011. De drie nog resterende nucleaire centrales zijn Isar 2 van EON in Beieren, Neckarwestheim 2 van EnBW in Baden-Württemberg en Emsland van RWE in Nedersaksen.