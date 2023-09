Duitse priesters zegenen homostellen voor kathedraal van Keulen uit protest tegen aartsbisschop

Woelki had kritiek geuit op een priester die een bijeenkomst had georganiseerd waar allerlei stellen gezegend werden, onder wie homoseksuele stellen. Dat soort vieringen is volgens het Vaticaan niet toegestaan, zei de aartsbisschop. Dat leidde in Duitsland tot veel kritiek. Zo merkte de organisatie van het Keulse carnaval op dat de kerk er geen bezwaar tegen maakt als bier en carnavalsoptochten worden ingezegend. “Zegen vaatjes Kölsch en de praalwagens voor Rosenmontag, maar geen mensen die van elkaar houden? Niet te bevatten!”

De protestzegening staat gepland voor 20 september, de dag waarop Woelki in 2014 werd geïnstalleerd als aartsbisschop. Woelki ligt in Duitsland ook onder vuur vanwege de manier waarop hij in het verleden is omgegaan met seksueel misbruik in de kerk. De politie deed in juni invallen bij het aartsbisdom in een onderzoek naar mogelijke meineed in een misbruikonderzoek. De aartsbisschop bood de paus in 2022 zijn ontslag aan, maar die heeft dat nog niet aanvaard.