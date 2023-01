Duitse media: ‘Brokkenminister’ van Defensie stapt deze week op na jaar vol hoon en kritiek

Lambrecht (57) moest de Zeitenwende overzien die Bondskanselier Scholz na de inval van Oekraïne aankondigde: de grootscheepse uitbreiding en modernisering van het Duitse leger. Dat verloopt, ondanks de vrijgemaakte 100 miljard euro, stroef. Zelfs haar eigen coalitiegenoten uitten eind vorig jaar kritiek omdat haar ministerie zo traag is in het aanpakken van munitietekorten.

De problemen van het Duitse leger stammen van voor Lambrechts aantreden. Ze werden in december nog maar eens pijnlijk geïllustreerd toen hypermoderne nieuwe Duits pantservoertuigen, de Puma’s, het tijdens een eerste training massaal lieten afweten. Alle achttien gingen ze stuk. Militairen klagen verder over tekorten aan van alles: niet alleen munitie, maar bijvoorbeeld ook nachtkijkers en kleding. Het duurt lang om spullen uit de voorraad te bemachtigen door de stroperige bureaucratie in het Duitse leger.

Lambrecht wordt verweten dat ze deze problemen onvoldoende zou aanpakken, ook al staat het Duitse ministerie van Defensie erom bekend dat bewindspersonen er hevige weerstand kunnen ondervinden. In een vernietigend profiel beschreef het weekblad Der Spiegel haar ministerschap afgelopen voorjaar zelfs als een “totale mislukking”. Ze zou weinig op het ministerie zijn en haar topmilitairen ondanks herhaalde verzoeken niet ontmoeten. Oppositiepartij CDU/CSU vroeg in dezelfde periode om haar aftreden. “Deze minister zal het vertrouwen van de militairen in de Bundeswehr niet meer winnen”, zei CDU-leider Friedrich Merz.

Nieuwjaarsboodschap

Begin deze maand vroeg de christen-democratische partij opnieuw om haar aftreden. Aanleiding was ditmaal een nieuwjaarsboodschap op haar persoonlijke Instagram-pagina. In de video, waarin ze door het knallende vuurwerk moeilijk verstaanbaar is, zegt ze onder meer dat ze dankzij de oorlog in Oekraïne “veel bijzondere ervaringen” heeft opgedaan en ze er “veel ontmoetingen met geweldige, interessante mensen” aan heeft overgehouden. Een volstrekt ongepaste toon, reageerden Duitse media eensgezind.

Dit was de laatste in een reeks persoonlijke blunders. Ze oogstte al voor de Russische invasie hoon toen ze sprak over een “duidelijk teken van steun” nadat Duitsland vijfduizend helmen naar Oekraïne had gestuurd, terwijl het land om zware wapens vroeg. Een paar maanden later moest ze verdedigen dat ze haar 21-jarige zoon had meegenomen op een vlucht in een gevechtshelikopter, omdat ze daarna samen op vakantie zouden gaan. “Brokkenminister”, betitelt boulevardkrant Bild haar op vrijdag.

Lambrecht is lid van de sociaal-democratische SPD, de partij van bondskanselier Olaf Scholz. Die worstelt momenteel met het opvoeren van militaire steun aan Oekraïne. Kiev vraagt met klem om Leopard 2’s, maar die wil Scholz pas sturen als de Verenigde Staten hetzelfde doen met hun M2 Abrams-tanks.

Gevraagd naar het vertrek van Lambrecht, spreekt een woordvoerder van het ministerie van Defensie tegenover persbureau AP van “roddels”. Verder wil het ministerie niet reageren.