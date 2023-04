Duitse klimaatactiviste die zich aan kunstwerk vastlijmde moet de cel in

In haar vonnis sloot de rechter een voorwaardelijke straf uit omdat de beklaagde, verbonden aan milieugroep Last Generation, volgens haar onredelijk had gehandeld en waarschijnlijk zou blijven deelnemen aan soortgelijke activiteiten. Volgens de advocaat van de jonge vrouw dateerde de beschadigde lijst uit 1952 en was hij daarom waardeloos.

Activisten van Last Generation, die eisen dat de Duitse regering sneller werk maakt van de transitie naar duurzame energie, lijmden zich vorig jaar ook vast aan het asfalt van Berlin Brandenburg Airport. Eerder werden in Duitsland andere klimaatactivisten van de groep tot gevangenisstraf veroordeeld.

De vrouw die is veroordeeld riskeert ook nog moeilijkheden wegens de bezetting van een snelweg in Berlijn afgelopen juni. "Mijn deelname hieraan is niet lichtzinnig of onbezonnen", zei ze tegen de rechtbank. Haar advocaat gaat beroep aantekenen.