Duitse fotograaf weigert prijs voor inzending die met AI gemaakt was: ‘Ik ben een brutale aap geweest’

Dat de jury van de Sony World Photography Award Boris Eldagsen tot een van de winnaars heeft uitgeroepen is volgens de Duitse fotograaf “een historisch moment”. De vrouwen op zijn portret Pseudomnesia: The Electrician bestaan immers helemaal niet: het beeld is tot stand gekomen door artificiële intelligentie.

Hij geeft toe “een brutale aap” geweest te zijn, maar met de inzending wilde Eldagsen provoceren en het debat openen, zegt hij op zijn website. “We moeten het hebben over wat we als fotografie beschouwen en wat niet. Kunnen we AI-beelden toelaten tot deze beschrijving, of zou dat een fout zijn?”

Eldagsen stelt voor de prijs te schenken aan een fotofestival in de Oekraïense stad Odessa. “AI-beelden en fotografie zouden niet tegen elkaar mogen strijden voor een award als deze. Artificiële intelligentie is geen fotografie. Daarom zal ik deze prijs niet aanvaarden”, schrijft hij.

Aan de organisatie van de wedstrijd had Eldagsen gezegd “dat hij na twintig jaar als fotograaf de artistieke focus had verlegd naar de creatieve mogelijkheden van AI”, zegt een woordvoerder. “Deze categorie verwelkomt experimentele inzendingen, van cyanotypie tot geavanceerde digitale praktijken. Na de garanties die hij ons gaf, vonden we dat de inzending van Boris aan alle vereisten voldeed en steunden we zijn deelname.”

De organisatie wilde wel over het thema in dialoog gaan en Eldagsen daar een platform voor aanbieden, maar voelt zich nu misleid door zijn drijfveren. “Daarom kunnen we niet langer op een betekenisvolle en constructieve manier met hem in dialoog gaan.” Wel benadrukt de organisatie het belang van het debat over artificiële intelligentie “en de impact op beeldcreatie”.