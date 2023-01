Duitse defensieminister biedt haar ontslag aan na jaar vol hoon en kritiek

“De maandenlange focus in de media op mijn persoon laat amper een feitelijke berichtgeving en discussie toe over de soldaten, het leger en de beslissingen op vlak van veiligheidsbeleid in het belang van de burgers van Duitsland”, aldus Christine Lambrecht in een verklaring. “Het waardevolle werk van de soldaten en de vele gemotiveerde mensen in het domein moet centraal staan. Ik heb daarom beslist om mijn ambt ter beschikking te stellen.”

Vrijdagavond hadden verschillende Duitse media al bericht dat Lambrecht zou opstappen. De 57-jarige minister kreeg al maandenlang kritiek. In een vernietigend profiel beschreef het weekblad Der Spiegel haar ministerschap afgelopen voorjaar als een “totale mislukking”. “Brokkenminister”, betitelde boulevardkrant Bild haar vrijdag.

De oppositiepartijen CDU en CSU hadden meermaals haar ontslag gevraagd. Een peiling van de openbare omroep ZDF wees vrijdag uit dat 60 procent van de Duitsers het ontslag van Lambrecht wou. De helft van de bevraagden die haar partij SPD steunen, wou eveneens dat ze zou opstappen.

Nieuwjaarsboodschap

Critici verweten haar de trage start van aanbestedingen voor het leger of een gebrek aan kennis van zaken, maar ook haar publiek optreden lag onder vuur. Zo moest ze zich verdedigen omdat ze haar 21-jarige zoon had meegenomen op een vlucht in een gevechtshelikopter, omdat ze daarna samen op vakantie zouden gaan.

Onlangs veroorzaakte ze ook irritatie met haar nieuwjaarsboodschap op Instagram. In de video, waarin ze door het knallende vuurwerk moeilijk verstaanbaar is, zegt ze onder meer dat ze dankzij de oorlog in Oekraïne “veel bijzondere ervaringen” heeft opgedaan en ze er “veel ontmoetingen met geweldige, interessante mensen” aan heeft overgehouden. Een volstrekt ongepaste toon, reageerden Duitse media eensgezind.

Met het ontslag van Lambrecht moet een belangrijke post in de regering van Scholz opnieuw worden ingevuld. Het ministerie van Defensie staat opnieuw in de aandacht vanwege de Russische agressieoorlog in Oekraïne. Als reactie startte Duitsland een programma van 100 miljard euro om de Bundeswehr beter uit te rusten. Ook de steun aan Oekraïne staat centraal in de taken van het ministerie.

Midden december nam Scholz zijn defensieminister nog in bescherming tegen de kritiek. “De Bundeswehr heeft een defensieminister van eerste klasse”, zei hij toen aan de Süddeutsche Zeitung. “Over vele kritiek kan ik me enkel maar verbazen.”

Lambrecht werd minister van Defensie eind 2021, bij het begin van de werkzaamheden van de huidige Duitse regeringscoalitie. In het kabinet onder Angela Merkel was ze minister van Justitie. Na het aftreden van Franziska Giffey leidde ze ook nog het ministerie bevoegd voor de gezinnen.