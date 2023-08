Duitse cannabisclubs moeten cannabisconsumptie terugdringen: ‘Dit is de beste legaliseringsvorm ooit’

Na een jaar schaven presenteerde de Duitse regering woensdag een wet die het pleziergebruik van cannabis van begin tot eind legaliseert en reguleert. Het doel is bovenal om “kinderen en jeugdigen” te beschermen, zei de Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach woensdag in Berlijn. “Wat we nu doen, werkt niet: het cannabisgebruik stijgt. En wat Nederland en sommige Amerikaanse staten doen, werkt ook niet.”

Daarom gooit Duitsland het over een compleet andere boeg. De Cannabiswet treedt vermoedelijk later dit jaar in werking en legaliseert verkoop én productie. Niet-commerciële verenigingen onder toezicht van de overheid worden daarvoor verantwoordelijk. Leden van die verenigingen mogen 50 gram per persoon per maand kopen. Voor jongvolwassenen tot 21 jaar gelden extra strenge regels (zie kader). Verkoop aan minderjarigen blijft absoluut verboden. Met de legalisering van consumptie formaliseert de regering de bestaande praktijk; ook nu al is de wietlucht in Berlijnse parken onmiskenbaar, en wordt eigen gebruik niet vervolgd.

De wet markeert volgens Lauterbach een keerpunt in de “gefaalde drugspolitiek” van Duitsland. De minister denkt ook dat het Duitse model “de beste vorm van legalisering is die tot nu toe door een land is geprobeerd.”

Cannabisproductie en verkoop commercialiseren, zoals een aantal Amerikaanse staten heeft gedaan, leidt volgens Lauterbach tot meer consumptie. Verkoop en consumptie van cannabis toestaan, maar de productie overlaten aan de zwarte markt, zoals Nederland al decennia doet, voedt de criminaliteit. Het leidt er volgens de minister ook toe dat steeds vaker gevaarlijke stoffen worden vermengd met cannabis. “Deze wet moet drugscriminaliteit verminderen, cannabis uit de zwarte markt halen, en consumptie reduceren.”

Demonstranten voor legalisering van cannabis passeren tijdens een demonstratie zaterdag 12 augustus met een reusachtige nepjoint de Reichstag in Berlijn. Beeld Getty

Lees ook: Straks mogen Duitsers mogelijk legaal 25 gram wiet op zak hebben: ‘Maar geen cannabisgeur op straat’

Waarschuwingscampagne

Maar eerst komt de Duitse overheid met een waarschuwingscampagne tegen de drug die ze legaliseert: “cannabis, legaal maar...” De slogan wordt op paars-roze achtergrond verspreid via de “digitale kanalen van de overheid”, telkens gevolgd door een waarschuwing. “Legaal, maar je wordt wel laatste: regelmatige cannabisconsumptie kan de fysieke prestaties beïnvloeden. Legaal, maar anxiety: cannabisconsumptie kan tot psychische problemen leiden. Legaal, maar liever broccoli: regelmatige cannabisconsumptie past niet in een gezonde levensstijl.”

De campagne is gericht op jongeren, omdat cannabis extra risico’s oplevert voor gebruikers van wie het brein nog in ontwikkeling is. De regering probeert hiermee tegemoet te komen aan bezwaren aan brancheverenigingen van onder meer artsen en psychologen, die een toename van cannabisgebruik door jongeren vrezen. “We halen cannabis uit de taboesfeer”, zei Lauterbach. “Tegen de tijd dat de wet in werking treedt, is er geen jongere meer die niet weet wat de risico’s zijn. We legaliseren, maar creëren ook bewustzijn.”

De Duitse minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach stelt de waarschuwingscampagne tegen cannabis voor. 'Legaal, maar liever broccoli: regelmatige cannabisconsumptie past niet in een gezonde levensstijl.' Beeld ANP / EPA

Gevraagd waarom hij de leeftijdsgrens niet op 21 heeft gezet, of de maandelijkse maximuminkoop op minder dan 50 gram, wees Lauterbach nogmaals op de kern van de strategie. “Wij willen de productie en verkoop weghalen uit de zwarte markt. Dan moet je een systeem optuigen dat daarmee kan concurreren en dat die concurrentie kan winnen. Een minimumleeftijd van 21 is dan niet realistisch.”

Na vier jaar gaat Duitsland de wet evalueren. De regering bekijkt ook hoe commerciële verkooppunten kunnen worden ingericht in aanvulling op de verenigingsstructuur. In de tweede helft van 2024 wordt daar meer over bekend.