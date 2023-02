Duitse anti-oorlogsklassieker ‘All quiet on the Western front’ wint zeven BAFTA’s

De film All quiet on the Western front is gebaseerd op een roman uit 1928 van de Duitse auteur Erich Maria. In het verhaal worden de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog vanuit het perspectief van een jonge Duitse soldaat verteld.

Het Netflix-drama won niet alleen de BAFTA Awards, maar werd ook 14 keer genomineerd voor de Oscars. Daarmee is het in de geschiedenis van de BAFTA een van de meest erkende films in een andere taal dan de Engelse.

Het won in totaal zeven prijzen: beste film, aangepast scenario, film in een andere taal dan de Engelse, beste regisseur (voor regisseur Edward Berger), cinematografie, geluid en originele score.

‘Relevante boodschap’

“We zijn gezegend met zoveel nominaties en dit winnen is gewoon ongelooflijk”, sprak producent Malte Grunert in zijn dankwoord voor de beste film. “All Quiet on the Western Front vertelt het verhaal van een jonge man die, vergiftigd door rechtse politieke nationalistische propaganda, ten strijde trekt en denkt dat het een avontuur is”, vervolgt Grunert.

“Het is allesbehalve een avontuur. Dat is een van de boodschappen van Remarque’s baanbrekende roman en toen we hieraan begonnen, leek dat een relevante boodschap. Zelfs 100 jaar nadat het boek werd gepubliceerd.”

De BAFTA voor beste acteur werd gewonnen door Austin Butler, voor de vertolking van Elvis Presley in Elvis. Hij bedankte de familie van de zanger in zijn dankwoord. Cate Blanchett won de prijs voor beste actrice, voor haar rol als dirigente in Tár.