Duits bondskanselier Olaf Scholz draagt ooglapje na val tijdens joggen

Het bericht waarin hij zich toont met ooglapje op X, het voormalige Twitter, wekt heel wat reacties op. Veel mensen wensen de man veel beterschap, maar de eerste grapjes over piraten zijn ook al opgedoken. Een uur na de publicatie had het bericht al meer dan 14.000 likes en ruim 3.000 reacties.

“Ik kan niet wachten op de memes”, schrijft hij zelf op X, onder een foto van zichzelf met een zwart ooglapje. Rond zijn rechteroog zijn ook nog enkele schaafwonden te zien. “Bedankt voor de vele beterschapswensen, het ziet er erger uit dan het is.”

De 65-jarige Scholz raakte zondag lichtgewond aan het gezicht na een val tijdens een joggingsessie. Daardoor had hij zijn verplichtingen voor de rest van de dag moeten afzeggen.

“Ondanks zijn kwetsuur is mijnheer Scholz in goede conditie”, laat zijn woordvoerder maandag weten. Hij zal zijn volgende afspraken ook gewoon nakomen, waaronder een bezoek aan het autosalon IAA in München en een debat over het budget in het parlement woensdag. “Ondanks de omstandigheden gaat het zeer goed met hem. Hij was vanochtend zeer goedgeluimd, ook al ziet hij eruit alsof hij in elkaar werd geslagen.”