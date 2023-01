Duidelijke toename van neusproblemen, maar dat is slechts één gevolg van cocaïne: dit doet de drug met uw gezondheid

Hoe ongezond is cocaïne echt? Toxicoloog Jan Tytgat legt uit

Dat artsen nu waarschuwen voor gaatjes in het neustussenschot en zelfs neusamputaties als gevolg van het snuiven van cocaïne, zal voor toxicoloog Jan Tytgat geen nieuws zijn. “Zeker bij intensief gebruik kan het neustussenschot beschadigd raken, zowel door de cocaïne zelf als door een rietje”, legde hij eerder al uit in deze krant.

Hij wijst ook op de andere gevaren van cocaïnegebruik, zoals geestelijke afhankelijkheid en lichamelijke problemen. “Cocaïne een grote impact heeft op je hart en bloedvaten. Bij frequente gebruikers zien we vaker dat ze paranoïde worden of een paniekaanval krijgen.”

Wat doet coke met je lijf? Toxicoloog Jan Tytgat legt uit. Beeld Vertommen - Getty Images

‘Lijntje coke sneller geleverd dan een pizza’: hoe draait de cocaïnemarkt in België?

De cocaïnehandel is zo groot geworden, dat ook de kwaliteit moet inboeten, getuigen gebruikers. “Zeker de kleinere straatdealertjes lengen het spul aan. Dat gaat van ontwormingsmiddel, over lidocaïne (verdovingsmiddel, red.) tot knoflookpoeder of bloem. Sommigen durven zelfs heel fijn vermalen glas tussen de coke draaien zodat het sneller wordt opgenomen in het bloed en het effect intenser lijkt. Maar dat is levensgevaarlijk.”

Wij doken met gebruikers, criminologen en experten in de cijfers.

Criminoloog Charlotte Colman (UGent) en Directeur van VAD Katleen Peleman over druggebruik. Beeld RV

Hoe gevaarlijk is recreatief cocaïnegebruik? ‘Hoe vroeger je ermee stopt, hoe beter’

Cocaïne lijkt overal te zitten en wordt alleen maar populairder, zou je denken als je het nieuws volgt. Dat roept vragen op over ‘recreatief’ gebruik van de drugs. In onze podcast Duidelijk buigen psychiater en verslavingsdeskundige Geert Dom en VAD-directeur Katleen Peleman zich over de gevaren daarvan. “Hoe vroeger je ermee stopt, hoe beter.”

Psychiater en verslavingsexpert Geert Dom en Katleen Peleman, directeur van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs. Beeld Rebecca Fertinel / Diego Franssens

Hoe ons lijntje coke de levens van jongeren in West-Afrika verwoest: ‘Iedereen laat je vallen’

Het poeder dat Europeanen snuiven, veroorzaakt ook veel ellende onderweg. Meer bepaald op de smokkelroute langs West-Afrika, in landen waar nauwelijks sprake is van goede gezondheidszorg, laat staan van verslavingszorg. Het ‘recreatieve’ lijntje in het weekend, trekt een drievoudig spoor van verwoesting in de arme wijken van Abidjan, Ivoorkust. Je struikelt er over de verslaafde jongeren. “Ik voel me zo’n mislukkeling.”

Jonge mannen roken lange dunne sigaretten waarin een mix van marihuana en heroïne zit. Ook het zeer verslavende crack-cocaïne wordt veel gebruikt in Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust. Beeld Sven Torfinn

Nederlandse professor over de drugsoorlog: ‘Aan verslaving zit altijd een sociale dimensie’

De Nederlandse professor Pieter Tops kijkt zorgelijk toe naar de drugsoorlog die in ons land de dood van een 11-jarig meisje als gevolg had. Hij wijst op de individuele verantwoordelijkheid van de cokesnuiver en het sociale gevaar van verslaving.

“Als je ziet wat het aanricht in termen van verslaving, daar zit nog altijd een sociale dimensie aan. Drugsgebruik gebeurt in alle lagen van de samenleving, maar de negatieve effecten komen toch vooral terecht bij mensen aan de onderkant van de samenleving. De Nederlandse tv-vedette Gordon is regelmatig aan coke verslaafd, maar dan gaat hij naar een dure rehab in Zuid-Afrika en komt hij overal vertellen dat hij weer clean is. Die kan zich dat veroorloven.”

Burgemeesters Bart De Wever (Antwerpen) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam): ‘De Europese politieke elite pleegt al jaren schuldig verzuim, vaak omdat ze zelf aan de drugs zit’

Bart De Wever (51) en Ahmed Aboutaleb (61) bestieren als burgemeesters van Antwerpen en Rotterdam allebei een havenstad die de favoriete speeltuin van de georganiseerde drugsmisdaad is. In een interview getuigt De Wever hoe een kennis van hem al twee keer een overdosis heeft gehad.

“De ­tweede keer hadden de dokters hem bijna opgegeven. Toen hij op zijn ziekbed lag te recupereren, zat er een dealer in zijn kamer, en niet om een fruitmand te komen afgeven, hè. Ze achtervolgen je tot in je kist. Ben ik bang voor mijn kinderen? Doodsbang! Toen ik jong was, dronken wij bier. Van drugs wist ik niks. Nu kunnen ze er overal aan raken, zelfs op school. Vooral cannabis is sociaal aanvaard, maar dat is helemaal niet onschuldig. Een toxicoloog vertelde me dat een patiënt zijn twee oogballen had uitgelepeld tijdens een psychose door het gebruik van cannabis. Ik huiver bij het idee dat mijn kinderen daaraan zouden zitten, laat staan aan synthetische drugs of coke.”

Burgemeesters Ahmed Aboutaleb en Bart De Wever. Beeld Aurélie Geurts

‘Op het Zuid in Antwerpen wordt zelfs gesnoven op de terrassen. Daar zeggen obers soms drie keer op een avond: ‘Willen jullie dat niet in het openbaar doen?’’

Zolang er vraag is, zal er aanbod zijn. Cocaïne is alomtegenwoordig in alle lagen van de bevolking en steeds openlijker. Een jonge bediende, een arbeider van in de vijftig, een high-class escort en een Vlaamse topadvocaat getuigen over hun cokegebruik. “Ik word gek van mensen die het probleem minimaliseren. Coke is razend gevaarlijk”, zegt Alexander (een schuilnaam), een topadvocaat van 38.

“Ik begon psychoses te krijgen”, getuigt hij. “Werd paranoïde. Verkeerde in de waan dat mensen mij in ’t zak wilden zetten, dat mijn eigen vrouw mij bedroog. Ze dacht dat ik gek aan het worden was. We vrijden nog amper. Zij duwde me weg omdat ze in mij niet meer de man zag die ze kende, terwijl ik door al die lustopwekkende coke net veel meer goesting had. Ook dat zorgde voor frustraties, bovenop de vele ruzies. Ik was in die periode snel geïrriteerd. Was iets niet naar mijn zin, dan zou ik dat oplossen door mijn stem te verheffen, snel en agressief. En het verslaafde deel van mijn brein bleef maar zeggen: ‘Goe bezig, jong!’”

Porno, alcohol, cocaïne: ‘We gaan een periode met veel drugsgebruik tegemoet’

Sociaal isolement, onzekerheid en weinig afleiding: corona was de perfecte storm voor mensen die gevoelig zijn aan verslavingen. Wat is de balans na de crisis? “Het is duidelijk dat we de piek nog niet bereikt hebben.”

In alle getuigenissen van hulpverleners die met mensen met een verslaving werken, komt het woord coping terug. “Alle dagstructuur en sociale contacten vielen weg, en daarmee dus een zekere zingeving”, zegt Elsie Ponnet, teamleider bij verslavingszorg Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Adentro. “In plaats daarvan werden heel wat mensen met angst en onvoorspelbaarheid geconfronteerd. Dan gaan mensen troost en zekerheid zoeken in iets wat ze kennen, zoals alcohol, games of drugs.”

Voor vragen over druggebruik kunt u anoniem terecht op de druglijn: 078 15 10 20.