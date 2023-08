Druilerige dag met regen, kans op onweer en felle rukwinden, maar er lijkt beterschap op komst

Rond de middag is het tijdelijk droger in het westen en centrum, maar in de namiddag trekken opnieuw buien over het land. Het kwik stijgt ondertussen tot 14 graden in de Hoge Venen, 18 graden aan zee en 20 graden elders. Dat zegt het KMI.

‘s Avonds vallen vooral ten zuiden van Samber en Maas nog enkele laatste buien. Op andere plaatsen blijft het de hele nacht droog met afwisselend wolkenvelden en opklaringen. De minima liggen tussen 10 en 16 graden.

Vrijdag begint de dag met ochtendgrijs in de Ardennen, terwijl er op de meeste andere plaatsen mooie opklaringen zijn. Geleidelijk komen er buien tot ontwikkeling, die lokaal vrij fel kunnen worden met veel neerslag en kans op onweer. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het binnenland. De wind is eerst zwak uit zuidwest tot west en wordt later matig uit noordwest.

Het weekeinde brengt geen respijt: veel wolken, regen en buien. Het wordt ook nog wat frisser met temperaturen tot maximaal 18 graden. Zondagnamiddag zijn wordt het wel wat droger vanaf het westen, met brede opklaringen.

Maandag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De buienkans is dan wat kleiner, maar het blijft fris met maxima tot 19 graden. Dinsdag stijgt de regenkans weer en blijven de maxima rond de 19 graden liggen. Woensdag zou het droger moeten worden, terwijl het kwik weer richting de 20 graden zou klimmen.

Dankzij stijgende luchtdruk zouden we daarna rustiger en droger weer moeten krijgen met af en toe zon, denkt het KMI. De temperaturen zouden naar normale waarden voor de tijd van het jaar klimmen: tussen 22 en 25 graden in het centrum.