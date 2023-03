Drugsproblemen in Brusselse stations werden erger door corona en opvangcrisis. Project naar Parijs voorbeeld moet het tij keren

Wie de Brusselse metrolijnen 2 en 6 pakt en op de stations Ribeaucourt, Yzer, Botanique of Naamsepoort uitstapt kijkt er al niet meer van op: drugsgebruikers op en rondom de metrostations horen inmiddels bij het straatbeeld.

Het Brusselse vervoersbedrijf MIVB trok in 2022 aan de alarmbel, waarop Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) een taskforce aankondigde met de politie, veiligheidsdiensten en sociale diensten. Het probleem bestaat al lang, maar is sinds de coronacrisis en opvangcrisis in de stad verergerd, zegt het kabinet. Deze herfst en winter trokken dak- en thuislozen en drugsverslaafden in groten getale de stations in.

Mobiel team

Project SubLINK komt uit de koker van de kabinetten van Van den Brandt, Rudi Vervoort (PS), verantwoordelijk voor veiligheid en drugspreventie, en Alain Maron (Ecolo) van Gezondheid en Welzijn. Naast de MIVB en Samusocial (dat noodhulp biedt aan daklozen) zijn verschillende maatschappelijke verenigingen betrokken bij het project.

Op korte termijn wordt de opvangcapaciteit vergroot, en zowel de medische als psychosociale begeleiding in de metrostations versterkt. Het mobiele team, dat al langer in de stations actief is, kan voortaan sneller schakelen met de betrokken diensten. Voor het actieplan keken de initiatiefnemers naar soortgelijke projecten in het buitenland, met name Parijs. De aanpak wordt getest in het station Naamsepoort, waar zich deze winter de grootste groep thuislozen en verslaafden bevond.

Op lange termijn wordt het mobiele team ook ingezet buiten de stations, zoals in parken. Ook komt er een laagdrempelige opvangplaats waar gebruik toegestaan is. In 2023 is 816.000 euro aan bijkomende middelen voorzien, naast 40.000 euro voor noodopvangplaatsen.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid werken de federale en lokale politiediensten samen met de veiligheidsdiensten van de MIVB. Als een drugsgebruiker naast een metrostation staat, valt dat onder de lokale politie; als hij het station binnenstapt, is het de bevoegdheid van de spoorwegpolitie.

“De Brusselse spoorwegpolitie vraagt haar ploegen om extra (zichtbaar) aanwezig te zijn en bijzondere aandacht te hebben voor de camerabeelden in stations waar gekende problemen zijn”, zegt de federale politie in een reactie.

MIVB heeft daarnaast eigen patrouilleploegen in de stations. Maar de problematiek overstijgt momenteel de bevoegdheden van een openbaarvervoermaatschappij, volgens woordvoerder An Van hamme.