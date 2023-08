Droogte leidt tot opstoppingen voor Panamakanaal: op drukste dag lagen 162 schepen te wachten

De wachtrij voor het Panamakanaal is de afgelopen maand snel opgelopen. Door droogte kunnen er deze zomer minder schepen door het kanaal varen. Het Panamakanaal is een belangrijke spil voor 180 handelsroutes over zee. Circa 6 procent van de totale wereldhandel passeert het kanaal.

Vorige week lagen er maar liefst 162 schepen te wachten, veel meer dan begin juli, toen het er 90 waren. Maandag liep de lengte van de wachtrij iets terug, naar 136 schepen, mogelijk doordat schippers voor alternatieve routes kiezen.

Het Panamakanaal is een 80 kilometer lange waterweg die de Atlantische en de Stille Oceaan via een reeks sluizen aan elkaar verbindt. Bij de doorgang van een schip wordt ongeveer 200 miljoen liter zoet water uit het Gatúnmeer gebruikt. Dit water wordt – samen met het schip – via de sluizen vervoerd en vervolgens in zee geloosd.

Door aanhoudende droogte is het waterpeil van het meer erg laag. Afgelopen weekend stond het water op 24,3 meter hoogte, normaal is dat 26 meter. Sinds juli is het peil ruim 1,5 meter lager dan de mediaan (de middelste waarde) tussen 1990 en 2023.

Daarom heeft de Autoridad del Canal de Panamá (ACP), de beheerder van het kanaal, eind juli besloten dat er in plaats van 36 nog maar 32 schepen per dag doorheen mogen varen. Ook beperkte ACP de toegestane maximale diepgang van de vaartuigen.

Zonder het Panamakanaal zouden schepen die van het oosten naar het westen van het Amerikaanse continent willen ver moeten omvaren, via de Straat van Magellaan in het zuiden van Chili.