Droneaanvallen op Russische luchtmachtbases: Kremlin beschuldigt Oekraïne en reageert met raketaanvallen

Bij de explosies werden twee Tu-95-langeafstandsbommenwerpers beschadigd. Rusland gebruikt deze vliegtuigen, die ook nucleaire aanvallen kunnen uitvoeren, sinds de invasie om Oekraïne te bestoken met kruisraketten. Uren na de explosies viel Rusland de Oekraïense energievoorziening voor de zoveelste keer aan met tientallen raketten.

De aanvallen op de twee luchtmachtbases zijn opmerkelijk omdat ze zo ver van het Oekraïense strijdtoneel plaatsvonden. In de afgelopen maanden werden alleen Russische bases net over de grens bij Belgorod en in de Krim getroffen door mysterieuze drone- en helikopteraanvallen en sabotageacties. Bijzonder is nu ook dat cruciale en hoogwaardige wapensystemen van het Russische leger het doelwit waren.

Explosies op Russische luchtbasissen. Beeld DM

Op de luchtmachtbasis Engels, gelegen op zo’n 700 kilometer ten zuiden van Moskou, zijn behalve Tu-95’s ook zware Tu-160-bommenwerpers gestationeerd. Beide strategische bommenwerpers zijn aangewezen om nucleaire aanvallen uit te voeren bij een militair conflict met de VS. De andere luchtmachtbasis, Dyagilevo, op zo’n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou, wordt gebruikt als een trainingscentrum voor deze langeafstandsbommenwerpers.

Provoceren

Na uren te hebben gezwegen bevestigde Rusland berichten op sociale media dat Dyagilevo en de luchtmachtbasis Engels het doelwit waren van een droneaanval. Op beelden van een bewakingscamera op Engels was vroeg in de ochtend een zware explosie te zien en te horen. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou mislukten de aanvallen echter omdat de drones uit de lucht werden geschoten. Fragmenten van de drones zouden de Tu-95’s hebben beschadigd. Moskou sprak van een ‘terreuraanval’.

In Kiev schuilen burgers voor nieuwe Russische raketaanvallen. Beeld Getty Images

Net als bij de eerdere acties tegen Russische bases claimde Oekraïne de aanvallen niet om Moskou te provoceren. De VS, de grootste wapenleverancier van het Oekraïense leger, heeft Kiev gewaarschuwd om geen aanvallen op Russisch grondgebied uit te voeren. Om deze reden weigert Washington al maanden om raketten met een groot bereik aan Oekraïne te leveren.

In bedekte termen hebben Oekraïense functionarissen eerder wel laten doorschemeren dat Kiev achter de serie mysterieuze aanvallen zit. “Als er iets in het luchtruim van andere landen wordt gelanceerd, keren vroeg of laat onbekende vliegende objecten terug naar het vertrekpunt”, twitterde regeringsadviseur Mychailo Podolyak uren na de explosies.

Bezoek Poetin

De Russische president Vladimir Poetin liet zich maandag zien bij een ander doelwit van een mogelijke Oekraïense sabotageactie in oktober. Poetin reed demonstratief over de kilometerslange brug die de Krim verbindt met het Russische vasteland. De brug raakte zwaar beschadigd bij een aanval met een vrachtwagen met explosieven en werd de afgelopen maanden gerepareerd.

Volgens de Russen zat de Oekraïense inlichtingendienst achter de aanslag. Moskou reageerde kort daarna met de eerste van een serie zware raketaanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur, die nog altijd voortduren.

Poetin bezoekt de Krim-brug, die hersteld is na de explosie in oktober. Beeld ANP / EPA

Bij de nieuwe grootschalige raketaanval op maandag werden volgens Oekraïne zestig van de zeventig raketten onderschept die Rusland afvuurde. Behalve Kiev werden ook Odesa en Sumy getroffen. De energie-en watervoorziening in grote delen van het land raakte opnieuw beschadigd. Volgens de provinciale autoriteiten van Kiev zat zo’n 40 procent van de hoofdstad en omgeving zonder elektriciteit.