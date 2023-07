Droge en zonnige dag, temperaturen tot 26 graden

‘s Avonds zijn er eerst nog brede opklaringen. Later in de nacht vormen er zich meer wolkenvelden en kan er een lokale bui vallen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden.

Morgen wordt het licht wisselvallig met een wisselende bewolking en enkele buien in de loop van de dag, vooral dan in Vlaanderen. De maxima schommelen tussen van 19 graden in de Hoge Venen en aan zee, 22 graden in het centrum en 24 graden in de Gaume. Er waait een strakke wind uit zuidwest tot west: matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.

Donderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en is er kans op enkele plaatselijke buien. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden.

Ook vrijdag krijgen we een wisselende bewolking met kans op een plaatselijke bui, met temperaturen tussen de 19 en 24 graden.