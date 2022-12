Dries Van Langenhove verliest zoals verwacht opnieuw zijn parlementaire onschendbaarheid

De meerderheid van het federaal parlement stemde donderdagavond voor de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Kamerlid Dries Van Langenhove tijdens de plenaire vergadering. Ditmaal draait het allemaal om een klacht van Sebastiaan Van Severen, een doctoraatsonderzoeker van de UGent die beweert dat hij doodsbedreigingen ontving nadat hij via Twitter interne informatie verspreidde over Schild & Vrienden via een speciaal daarvoor opgezet anoniem account.

Wat volgde was een onlineoorlog tussen de man en leden van Schild & Vrienden, om de ware identiteit van de universitaire medewerker te identificeren en te onthullen. Met succes: toen Van Severen ‘ontmaskerd’ was, regende het verwensingen, intimidaties en dreigementen, die Van Severen omschrijft als strafbare bedreigingen.

Maar Volgens Van Langenhove zou Van Severen zijn functie op de universiteit misbruikt hebben om persoonsgegevens van studenten die aanleunen bij Schild & Vrienden te verspreiden. Van Severen diende klacht in, met als gevolg dat de hele hetze tot een hoogtepunt kwam op het moment dat het oorspronkelijk strafonderzoek tegen Dries Van Langenhove en enkele andere leden van Schild & Vrienden al tien maanden op volle toeren draaide naar aanleiding van een uitzending van Pano.

In het parlement donderdag haalde Van Langenhove zwaar uit naar Van Severen en noemde hem “een laffe cyberpester en anonieme trol” die “zichzelf uiteindelijk zelf per ongeluk verraden had door zijn profielfoto”.

Vertraging

De mogelijk nieuwe zaak tegen Van Langenhove komt bovendien volgens critici, onder wie Henri Heimans, eremagistraat en een van de burgerlijke partijen in de hoofdzaak, alvast niet gelegen. Dat omdat er straks mogelijk twee zaken tegen Van Langenhove zijn, waarna die de samenvoeging van de zaken zou kunnen vragen, met mogelijke vertragingen in de hoofdzaak tot gevolg.

“Ik wist van die klacht van Sebastiaan Van Severen maar dacht niet dat daar een afzonderlijke zaak over opgestart zou worden”, zegt Heimans. “Ik heb het standpunt van de Gentse parket-generaal in het verslag van de Commissie Vervolgingen gelezen en kan me daar volledig bij aansluiten. Deze keer begrijp ik wel dat Dries Van Langenhove zich verzet tegen de opheffing van zijn parlementaire immuniteit. Ik hoop vooral dat die zaak de vooruitgang van de lopende hoofdprocedure tegen Dries Van Langenhove niet onnodig zal vertragen. Ik wens dat deze zaak zo snel mogelijk voor de rechtbank komt.”

Het Oost-Vlaamse parket is alleszins van oordeel dat er onvoldoende bezwaren zijn tegen Dries Van Langenhove en wil voor deze zaak zijn buitenvervolgingstelling vorderen voor de Gentse raadkamer. De procureur-generaal van Gent volgt die redenering voor de Commissie Vervolgingen, met als argument dat er onvoldoende is aangetoond dat Van Langenhove de beschuldigingen over het misbruiken van studentenbestanden met opzet had verspreid om Van Severen te beschadigen. Het parket is ook van oordeel dat de dreigementen geen bedreigingen zijn in de strafrechtelijke betekenis, maar vroeg alsnog de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove, om de raadkamer daarover te laten oordelen.

De hoofdstrafprocedure tegen van Dries Van Langenhove en leden van Schild & Vrienden loopt intussen verder voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep van Gent. Die zaak gaat over inbreuken op de antiracismewet, de negationismewet en de wapenwet. Daarvoor werden er al zeven leden van Schild & Vrienden verwezen naar de correctionele rechtbank. Vijf anderen werden schuldig verklaard en kregen opschorting van veroordeling. De zaak wordt bepleit op 26 januari.