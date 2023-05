Dries Van Langenhove noemt Progress Pride-vlag ‘pedofielenvlag’: ‘Hij ondermijnt gelijke lgbtq+-rechten’

“Zo’n acties maken duidelijk dat het nog steeds nodig is om op te komen voor gelijke rechten”, reageert Eef Heylighen van Çavaria, Vlaamse belangenverdediger van lgbtq+-rechten. “Hij probeert zo de betekenis van de vlag compleet uit te hollen. Die staat voor solidariteit en gelijke lgbtq+-rechten. Die uitspraak deed hij om het verhaal van gelijke lgbtq+-rechten te ondermijnen.”

De vlag die in de video te zien is, is de Progress Pride-vlag. “Die vlag is de meest inclusieve versie van de regenboogvlag”, legt Çavaria uit. Van Langenhove noemt het echter de vlag van genderideologie. “Ik heb die een pedofielenvlag genoemd”, zegt hij. “Dat staat volledig los van de regenboogvlag.” Genderideologie is volgens hem bedacht door een aantal mensen die ofwel zelf pedofiel waren, ofwel pedofilie genormaliseerd hebben. Daarom heeft hij die uitspraak bewust gedaan, zegt hij. “Als mensen de vlag van de genderideologie steunen, steunen ze in feite pedofilie.”

Op sociale media lokt Van Langenhove met zijn video stevige reacties uit. “Siri, toon mij het uitschot van Vlaanderen”, twitterde Marc Van Ranst bijvoorbeeld.

Siri, toon mij het uitschot van Vlaanderen. https://t.co/x72z3WsrKW — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 18 mei 2023

Volgens Çavaria is de solidaire stem deze IDAHOT-week wel luider dan de negativiteit. De IDAHOT-week staat rond de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei, dit jaar in het thema ‘Protect the Protest’.