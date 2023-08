Dries Van Langenhove mag toch spreken op de IJzerwake in Ieper, maar stadsbestuur stelt een belangrijke voorwaarde

De IJzerwake is een Vlaams-nationalistische manifestatie in Ieper die jaarlijks eind augustus plaatsvindt. Vorig jaar kwam het evenement al eens in opspraak, omdat er de avond voor het evenement een muziekfestival gepland stond met neonazistische bands op de affiche. Het stadsbestuur trok uiteindelijk de vergunning voor Frontnacht, zoals het festival heette, in. Ook werd er een vredescharter opgesteld, waarin onder andere staat dat er in de stad niemand mag optreden die veroordeeld is voor racisme of negationisme, en dat er ook niet aangezet mag worden tot discriminatie of geweld.

Toen vorige week bekendraakte dat onafhankelijk Kamerlid Dries Van Langenhove als gastspreker uitgenodigd was, reageerde het stadsbestuur misnoegd. De vergunning voor het evenement was immers verleend zonder dat het stadsbestuur op de hoogte was gebracht van de komst van Van Langenhove.

Als gewezen voorzitter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild en Vrienden en onafhankelijk Kamerlid voor Vlaams Belang kwam Van Langenhove bovendien al meermaals in opspraak wegens antisemitische en racistische boodschappen. Volgende maand moet hij zich daarvoor verantwoorden tegenover de rechterbank van Gent. Ook noemde Van Langenhove de regenboogvlag, een symbool voor de lgbtqia+-gemeenschap, “een pedofielenvlag”.

Ondanks die achtergrond, staat het schepencollege van stad Ieper nu toch toe dat Van Langenhove tijdens de IJzerwake speecht. Het schepencollege zegt "bijzonder verontwaardigd" te zijn dat Van Langenhove als gastspreker is uitgenodigd, maar kan juridisch niet meer ingrijpen. Wel stelt het een “essentiële” voorwaarde: de organisatie van de IJzerwake moet het vredescharter voor 16 augustus ‘onvoorwaardelijk’ ondertekenen. Tot nu toe was dat enkel ‘onder voorbehoud’ gebeurd.

De stad zegt ook op de dag van de IJzerwake zelf sterk te zullen controleren of het charter nageleefd wordt. “Dit zal ook de toetssteen zijn voor goedkeuring van de volgende editie van IJzerwake", aldus de stad. Het vertrouwen tussen de organisatie en stad Ieper is na deze nieuwe episode duidelijk weg. “Na 20 jaar goeie samenwerking met IJzerwake laat dit een wrange nasmaak na bij het stadsbestuur”, klinkt het nog.

Het schepencollege weigerde vandaag wel voor de tweede keer de vergunning voor ‘Kameraadschapsavond’. Net als Frontnacht plande de organisatie ook dit jaar een muziekfeest tijdens de vooravond van de IJzerwake. Omdat het niet duidelijk was welke invulling die avond zou krijgen en welke liederen er op het programma stonden, weigerde stad Ieper in eerste instantie de vergunning voor het feest.

Tot grote ergernis van de stad bleven de organisatoren er wel reclame voor maken. De extra informatie die de stad nu van de organisatie ontving, bleek onvoldoende overtuigend om toch nog een vergunning uit te reiken. Bovendien verwijst de stad ook naar de “opruiende taal en ophef" die het evenement nu al “op verschillende kanalen" veroorzaakt. “Daardoor is er een te groot risico voor de openbare orde”, besluit de stad.