Dries Van Langenhove doorverwezen naar correctionele rechtbank voor negationisme

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling moest vandaag beslissen of Van Langenhove zich voor de correctionele rechtbank ook moest verantwoorden voor negationisme, vijf jaar na de Pano-reportage in 2018. Die reportage toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden.

In juni 2019 werd Van Langenhove als oprichter van Schild & Vrienden officieel in verdenking gesteld. Van Langenhove werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

Lees ook Wat wil Dries Van Langenhove nog bereiken? Impact, zo blijkt: ‘Ik zie al die projecten als één groot doel’

Vorige zomer besliste de raadkamer dat Van Langenhove voor de rechter moest komen voor inbreuken op de wapenwetgeving wegens het bezit van pepperspray, maar ook voor inbreuken op de antiracismewet, onder meer voor het aanzetten tot haat en verspreiden van racistische denkbeelden.

De raadkamer oordeelde dat vijf leden van Schild & Vrienden ook voor negationisme voor de rechtbank moeten komen. Dat is het ontkennen, minimaliseren of goedkeuren van de holocaust. In de groepen van Schild & Vrienden, bijvoorbeeld op het platform Discord, deelden de leden geregeld memes met swastika’s, of fotomontages die spotten met de vernietiging van de joden in gaskamers.

Onder een groep dansende joden stonden dan foto’s van bruinhemden uit nazi-Duitsland en Adolf Hitler voor het concentratiekamp van Auschwitz, met erboven de tekst ‘Jewbusters’. Een versnellingspook met een hakenkruis krijgt het opschrift “volle gas”.

De raadkamer vond dat Van Langenhove zich niet moest verantwoorden voor negationisme, omdat hij zelf die berichten niet had geplaatst. Enkele burgerlijke partijen gingen in beroep tegen die beslissing van de raadkamer en krijgen nu gelijk van de kamer van inbeschuldigingstelling (K.I.). Dat is enigszins verrassend omdat het openbaar ministerie het niet nodig vond om Van Langenhove daarvoor te vervolgen.

In het arrest, dat De Morgen kon inkijken, oordeelt de K.I. dat er voldoende aanwijzingen zijn dat Van Langenhove de communicatieplatformen van Schild & Vrienden heeft opgericht en er beheerder van was en dat die platformen essentieel waren voor de beweging die de Vlaamse jeugd bewust moest maken van haar “beweerdelijk ‘zuivere’ Vlaamse identiteit’.

Van Langenhove creëerde “een sfeer van collectief fanatisme” die aanzet tot de verspreiding van deze berichten, denkt de K.I., en ondernam geen enkele poging om deze berichten te blokkeren.

“Hij is hiermee zeker nog niet veroordeeld, maar er zijn dus toch voldoende bezwaren tegen hem voor negationisme”, reageert Henri Heimans, die zich burgerlijke partij heeft gesteld en de beslissing van de raadkamer aanvocht. Zijn vader was joods, zijn beide ouders zaten in het verzet en overleefden ternauwernood de kampen.

De andere partij die hiermee gelijk krijgt is de Liga van Mensenrechten. “Dat Van Langenhove zich hiervoor moet verantworden, betekent nog niet dat hij schuldig is, maar nu kan er tenminste een debat ten gronde over komen voor de rechtbank”, zegt ligavoorzitter Kati Verstrepen.

In een reactie laat Dries Van Langenhove weten dat hij ervan overtuigd is dat hij hiervoor volledig zal worden vrijgesproken. In dit arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling is voor hem toch ook iets te rapen. Zo wijst de K.I. de klacht af van Jihad Van Puymbroeck tegen Van Langenhove en een ander lid van Schild & Vrienden.

Van Langenhove is “blij dat Jihad Van Puymbroeck en haar bende”, zoals hij dat noemt, nu moet opdraaien voor die rechtskosten.

Van Puymbroeck zelf bekijkt dat anders. Haar persoonlijke klacht is dan wel afgewezen, maar de K.I. zegt wel dat ze zich nog burgerlijke partij kan stellen bij de andere, meer algemene aanklacht tegen Van Langenhove voor racisme en aanzetten tot haat.

Op 4 februari kondigde Van Langenhove nog zijn afscheid aan als parlementslid in de Kamer. Hij zetelde daar als onafhankelijke voor Vlaams Belang, maar voerde wel vaak het woord voor die partij.