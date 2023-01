Drieduizend ijsberen trotseren koud zeewater tijdens Oostendse nieuwjaarsduik

De jaarlijkse nieuwjaarsduik werd ook deze editie aangevat met een grondige opwarming op energieke muziek aan de Drie Gapers. Eens de ijsberen waren opgewarmd gaf burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) het startschot voor de nieuwjaarsduik. Zo’n drieduizend liefhebbers namen een duik in het koude zeewater, velen uitgedost met gekke accessoires of in verkleedkledij. Het zeewater had een temperatuur van acht graden, de warmste temperatuur van het zeewater bij een nieuwjaarsduik tot nu toe.

Na afloop konden de deelnemers zich verwarmen aan een warme chocomelk of een jenever. De nieuwjaarsduik verliep zonder incidenten.

Beeld BELGA

Beeld BELGA