Driedaagse treinstaking begint vanavond: hier kunt u hinder verwachten

Het worden drie dagen moeilijke dagen voor de treinreiziger. Vanaf 22.00 uur vanavond wordt er 72 uur lang gestaakt op het spoor. Eerst voert het gezamenlijke vakbondsfront een 24 urenstaking om het tekort aan investeringen bij de NMBS en Infrabel aan de kaak te stellen, gevolgd door aparte stakingen van treinbestuurdersvakbond ASTB op woensdag en donderdag.

Deze dagen is een alternatieve dienstregeling voorzien, op basis van het aantal personeelsleden dat niet staakt. Voor een laatste stand van zaken vraagt de NMBS om de meest recente dienstregeling te raadplegen in de reisplanner van de app of op de website van de NMBS.

Dinsdag 29 november

Dinsdag zal maar een kwart van de treinen rijden. Dat zal ook maandagavond al voelbaar zijn, aangezien de staking deze avond om 22.00 uur al begint. Door personeelstekort in het seinhuis van Namen wordt de meeste hinder wordt verwacht in Wallonië, vooral in de provincies Namen, Luxemburg en Waals-Brabant.

De meeste P-treinen (piekuurtreinen) zijn geschrapt. Voor kortere afstanden kunt u maar rekenen op één op de vier S- en L-treinen. Tussen de grote steden zullen maar twee op de vijf IC-treinen rijden.

Deze IC-treinen rijden bijna niet: Kortrijk - Lille Flandres (FR) Antwerpen-Centraal - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Aarschot - Hasselt Antwerpen-Centraal - Diest - Hasselt Bergen - Charleroi - Namen - Luik - Herstal Gent-Sint-Pieters - Dendermonde - Mechelen - Leuven Antwerpen-Centraal - Mechelen - Brussel-Zuid Doornik - Lille Flandres (FR) Deze IC-treinen rijden niet: Brussels Airport-Zaventem - Brussel - ‘s-Gravenbrakel - Bergen Antwerpen-Centraal - Leuven Kortrijk - Zottegem - Brussel - Schaarbeek Brussel-Zuid - Namen - Aarlen/Luxembourg (LU) Aarlen - Luxembourg (LU) Brussels Airport-Zaventem - Brussel-Luxemburg - Namen - Dinant Brussel-Zuid - Namen - Hoei - Luik-Sint-Lambertus Antwerpen-Centraal - Herentals - Turnhout Namen - Charleroi-Zuid - Maubeuge (FR) Bergen - Aulnoye (FR)

Woensdag 30 november

Ook woensdag is het treinverkeer grondig verstoord. Slechts één op de twee treinen zal dan rijden. Dat zal één op de twee IC-, S- en L-treinen zijn, P-treinen tijdens de spits zullen amper ingezet worden.

Die dienstregeling kan in de loop van de dag nog wijzigen, waarschuwt de NMBS. Sowieso raadt de maatschappij aan om vanaf dinsdag uw reis steeds goed voor te bereiden via haar app en -website.

Deze IC-treinen rijden bijna niet: Kortrijk - Lille Flandres (FR) Antwerpen-Centraal - Mechelen - Brussels Airport-Zaventem - Leuven - Aarschot - Hasselt Antwerpen-Centraal - Diest - Hasselt Bergen - Charleroi - Namen - Luik - Herstal Gent-Sint-Pieters - Dendermonde - Mechelen - Leuven Antwerpen-Centraal - Mechelen - Brussel-Zuid Doornik - Lille Flandres (FR) Deze IC-treinen rijden niet: Brussels Airport-Zaventem - Brussel - ‘s-Gravenbrakel - Bergen Antwerpen-Centraal - Leuven Kortrijk - Zottegem - Brussel - Schaarbeek Brussel-Zuid - Namen - Aarlen/Luxembourg (LU) Aarlen - Luxembourg (LU) Brussels Airport-Zaventem - Brussel-Luxemburg - Namen - Dinant Brussel-Zuid - Namen - Hoei - Luik-Sint-Lambertus Antwerpen-Centraal - Herentals - Turnhout Namen - Charleroi-Zuid - Maubeuge (FR) Bergen - Aulnoye (FR)

Donderdag 1 december

Over donderdag is er nog veel onduidelijkheid omdat de alternatieve dienstregeling nog niet is uitgewerkt. Al zal ook dan veel hinder te verwachten zijn. Vanaf morgen is die dienstregeling online te raadplegen via app en website van de NMBS.

Rechten als reiziger

Aangezien de actiedagen ruim op voorhand zijn aangekondigd, gelden voor deze driedaagse staking geen onvoorziene omstandigheden. Er is voor reizigers dan ook geen specifieke compensatieregeling voorzien. Voor terugbetaling of omruiling van tickets zijn dezelfde regels van kracht als op andere momenten. Wel zijn via de website van de NMBS hinderattesten te downloaden.