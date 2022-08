Drie wielertoeristen met spoed naar ziekenhuis na aanval door hoornaars in Frankrijk: ‘Meer dan vijftig keer gestoken’

De fietsers waren aan het rondrijden in een bos in de gemeente Briennon toen ze plots werden aangevallen door de hoornaars. Twee van de drie mannen werden elk meer dan vijftig keer gestoken.

Een tiental brandweerlieden en drie ziekenwagens kwamen ter plaatse en de slachtoffers werden onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hadden naar eigen zeggen nog nooit een gelijkaardig voorval meegemaakt. Twee van de drie mannen waren er erg aan toe, de derde werd “maar” een tiental keer gestoken.

Volgens experten is een aanval door hoornaars erg uitzonderlijk. “Aziatische hoornaars vallen, net als bijen, over het algemeen geen mensen aan”, legt de Franse imker Pierrick Marnat uit aan Le Progrès. “Dat doen ze enkel als ze hun nest willen verdedigen of als ze zich bedreigd voelen. Ook een bepaalde geur kan hen storen. Een aanval vindt meestal plaats wanneer een persoon of een andere indringer zich binnen een straal van twee tot drie meter van het nest bevindt. Het is wel zo dat de vliesvleugeligen door de aanhoudende droogte en de daarmee gepaard gaande tekorten sneller gestresseerd en agressief worden.”

Man in Oostenrijk overleden

Afgelopen vrijdag is een 58-jarige man in Oostenrijk overleden na een aanval door een zwerm hoornaars. Volgens de Oostenrijkse site OE24 was de man, een jager, aan het lopen in een bos toen hij plots door de insecten werd gestoken. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, was de man niet meer bij bewustzijn. Hij overleed later die avond in het ziekenhuis.