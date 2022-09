Drie verdachten opgepakt in Rotterdam na brandbom op het Antwerpse Eilandje

In Rotterdam-Zuid werd een man van 19 uit Zoetermeer, en twee mannen van 21 en 22 jaar uit Den Haag aangehouden door de lokale politie, nadat de Belgische politie de nummerplaat van de vermoedelijke daders had verspreid. De drie verdachten worden momenteel verhoord en later eventueel uitgeleverd aan ons land, klinkt het.

Forse knal

Vanochtend was er een forse knal te horen in de Zeevaartstraat, vlak bij het Museum aan de Stroom op het Antwerpse Eilandje. De vermoedelijke brandbom ontplofte ter hoogte van het fruitbedrijf Leon van Parys. De Antwerpse politie is bezig met een onderzoek.

“Onze patrouilles hebben een perimeter ingesteld voor het sporenonderzoek. Er is schade aan de voordeur en de gevel van het gebouw. Niemand is gewond geraakt”, aldus woordvoerder van de Antwerpse politie Willem Migom.

Het was de voorbije twee weken relatief stil geworden na de golf van aanslagen van eind augustus. Het fruitbedrijf Leon Van Parys (Elvepe) dat vanmorgen geviseerd werd, voert sinds de jaren dertig exotisch fruit in vanuit Zuid-Amerika. Vooral ladingen bananen komen via Elvepe naar Antwerpen. Het Antwerpse bedrijf is tegenwoordig onderdeel van het Ecuadoraanse bedrijf Exportadora Bananera Noboa.

Fruittransporten en zeker containers met bananen uit Zuid-Amerika worden door de drugsmaffia vaak gebruikt om ladingen cocaïne te verbergen.

De hal die vanmorgen werd geviseerd, staat sinds enkele jaren leeg. Een vastgoedbedrijf zoekt sinds 2020 huurders voor het gebouw waarin onder meer een iconische veilingzaal is gevestigd.