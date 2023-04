Drie PS-schepenen in Sint-Joost-ten-Node moeten belangrijkste bevoegdheden inleveren

Het drietal bleef onder meer herhaaldelijk afwezig van de vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad en was volgens burgemeester en ex-PS’er Emir Kir niet transparant over de opvolging van dossiers. Het gaat om schepenen Philippe Boiketé, Nezahat Namli en Loubna Jabakh. Hun belangrijkste bevoegdheden, met name Stedelijk Beleid, Onderwijs, Huisvesting, Administratieve Vereenvoudiging en Prille Jeugd, worden toegewezen aan andere schepenen, meldt de gemeente na afloop van een vergadering van het schepencollege. Het drietal blijft wel nog bevoegd voor onder meer Franstalige cultuur en de Franstalige bibliotheek, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn, Parkeren en Informatica.

In een persbericht heeft de gemeente het over “serieuze feiten zoals herhaalde afwezigheid van de vergaderingen van het college en de gemeenteraad, gebrek aan ernst en transparantie bij de opvolging van dossiers, aan aandacht voor het algemeen belang en aan collegialiteit”. “Wanneer men de bevolking dient, moet men dat doen met toewijding, goede wil en eerlijkheid. Dat is een plicht wanneer men verkozen is. Hier worden de voorwaarden al maandenlang niet gerespecteerd”, zegt burgemeester Emir Kir in een persbericht. Kir werd in 2020 uit de PS gezet na een ontmoeting met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters.

Volgens de drie betrokken schepenen ondermijnt Kir hen “al sinds zijn uitsluiting uit de PS en vooral de laatste maanden”, en bevestigt de burgemeester “een situatie die al veel langer bestaat in de feiten” door hen van hun belangrijkste bevoegdheden te ontheven.