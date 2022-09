Drie Nederlanders opgepakt na ‘ernstige dreiging’ tegen Vincent Van Quickenborne, mogelijk poging tot ontvoering

De minister is onder verhoogde beveiliging geplaatst en een aantal van zijn activiteiten de komende dagen zijn geschrapt.

Drie Nederlanders zijn opgepakt naar aanleiding van de dreiging. Het Nederlandse Openbaar Ministerie meldt dat het om mannen van 20, 29 en 48 jaar gaat. Ze werden opgepakt in Den Haag en Leidschendam. Volgens Het Laatste Nieuws zou er nog een vierde verdachte op de vlucht zijn.

“Het federaal parket werd op de hoogte gebracht van een mogelijke dreiging op de persoon van de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne”, laat het parket weten. “Uit de eerste elementen van dat onderzoek bleek al vlug dat deze dreiging diende ernstig genomen te worden.”

Volgens Het Laatste Nieuws werd vrijdagmorgen een verdachte auto met enkele kalasjnikovs en explosief materiaal opgemerkt in de onmiddellijke omgeving van de woning van Van Quickenborne, in een residentiële buurt aan de rand van Kortrijk. Speurders vermoeden dat ze de minister wilden ontvoeren, omdat er in het aangetroffen voertuig bij zijn huis naast wapens ook spanriemen werden gevonden.

Het verdachte voertuig met Nederlandse nummerplaten werd in beslag genomen en weggebracht voor onderzoek. Alle bevoegde instanties, waaronder het OCAD dat nagaat in hoeverre ons land wordt blootgesteld aan terroristische en extremistische dreigingen, werden gealarmeerd.

Meer details over de dreiging zijn op dit moment niet bekend. Volgens de VRT komt de dreiging uit het drugsmilieu.

‘Totaal onaanvaardbaar’

“Maak jullie vooral geen zorgen: mijn familie en ik zijn veilig en in goede handen”, zegt Van Quickenborne zelf in een reactie op Facebook. “Uit voorzorg word ik voorlopig onder strikte beveiliging geplaatst en zal ik de komende dagen niet kunnen deelnemen aan enkele geplande activiteiten. Aangenaam is het niet, maar wel begrijpelijk.”

“Laat mij duidelijk zijn: de mensen die hierachter zitten, bereiken het tegenovergestelde van wat ze beogen”, zegt hij nog. “Het sterkt mij in de overtuiging dat we moeten blijven strijden. De criminelen voelen zich in het nauw gedreven.”

Premier Alexander De Croo, partijgenoot van de minister van Justitie, noemt de dreiging “totaal onaanvaardbaar”. Hij had al contact met Van Quickenborne en leeft mee met zijn gezin, zegt hij. De premier spreekt bijzondere dank uit voor de Belgische veiligheids- en inlichtingendiensten en hun Nederlandse collega’s voor hun samenwerking tijdens de voorbije uren en dagen.