Drie moskeeën riskeren schorsing wegens Turkse inmenging: Lommel, Aalst en Heusden-Zolder

In 2021 kondigde de Vlaamse regering aan dat ze opnieuw geloofsgemeenschappen zou erkennen, waaronder moskeeën. Het zogenaamde erkenningsdecreet maakte een einde aan de totale vergunningenstop. Die werd in 2017, in de nasleep van de aanslagen in Zaventem en Brussel, afgekondigd door toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).

Huidig minister Bart Somers (Open Vld) legde strenge voorwaarden op. Zo is buitenlandse inmenging of financiering ten strengste verboden en moeten alle financiële giften worden geregistreerd in de boekhouding. Hierbij zijn de ogen vooral gericht op de inmenging door het Turkse regime via de 12 erkende moskeeën van Diyanet, een Belgische vzw die gelinkt is aan het Turkse ministerie voor Religieuze Zaken.

Een eerste controle door de nieuwe Vlaamse screeningsdienst levert alvast een kritisch beeld op. Geen enkele Diyanet-moskee voldoet op dit moment aan het verbod op beïnvloeding uit het buitenland. Bij drie moskeeën is de politieke invloed zelfs zodanig groot dat Somers een schorsingsprocedure opstart. Het gaat om moskeeën Selimiye in Lommel, Kesver in Aalst en Selimiye in Heusden-Zolder. Dat maakte Somers bekend in het Vlaams Parlement.

Strakke deadline

Deze drie krijgen nu een maand tijd om te reageren, waarna Somers de knoop over hun erkenning definitief zal doorhakken. Zo’n intrekking zou grote gevolgen hebben. Zo zouden de moskeeën hun financiële steun vanuit de overheid in rook zien opgaan, waaronder hun vrijstelling op de onroerende voorheffing op hun gebouwen. Bovendien zouden de imams hun werk- en verblijfsvergunning in ons land kunnen verliezen.

Ook de negen andere erkende Diyanet-moskeeën voldoen niet aan het verbod op buitenlandse inmenging. Zij krijgen een strakke deadline opgelegd: als ze tegen 15 november niet alle banden met het Turkse regime hebben doorgeknipt, verliezen ze hun erkenning. Het gaat om vier moskeeën in Genk: Fatih, Mevlana, Yildirim Beyazit en Yunus Emre. De anderen zijn Beraat in Diest, Yesil Camii in Houthalen-Helchteren, Mehmet Akif in Antwerpen, Hicret in Sint-Niklaas en Yavuz Sultan Selim in Gent.

Volgens Somers kiest Vlaanderen bewust voor een getrapt systeem van sanctionering, zodat er nog een verbetertraject mogelijk is. Anders dreigt de afstand tussen de overheid en de moskeeën alleen maar toe te nemen. “We geven lokale geloofsgemeenschappen de mogelijkheid om los te komen van buitenlandse financiering”, zegt hij.

Slaagkans beperkt

Volgens Vlaams Parlementslid Nadia Sminate (N-VA) is de kans dat dit lukt echter beperkt: “De verwevenheid tussen Diyanet en Turkije is zodanig groot dat je die band niet op een paar maanden doorgeknipt krijgt. Zo zijn de gebouwen van de moskeeën eigendom van Diyanet. Ook staat er letterlijk in hun statuten dat ze ondergeschikt zijn aan Diyanet.”

De kritische screening heeft geen rechtstreekse gevolgen voor de 21 andere Diyanet-moskeeën die een procedure tot erkenning hebben lopen. Maar volgens Somers is de boodschap wel duidelijk: enkel wie voldoet aan de regels maakt kans op een erkenning.

Erkan Konak, voorzitter van Diyanet in België, was niet bereikbaar voor commentaar.