‘Drie maanden geleden had ik dit gesprek nog niet kunnen voeren’: 14 openhartige interviews die u na dit weekend kunt lezen

Het jaar van Selah Sue (33) begon uitstekend: eerste album in zeven jaar tijd, uitverkochte concerten en vooral: géén antidepressiva. Maar toen kwam de zomer van wanhoop.

“Vandaag is een redelijk goede dag. Ja. (stilte) Het valt natuurlijk te zien waar je de lat legt. Sommige dagen zijn moeilijk, op andere gaat het beter. Maar het gaat de goede richting uit. Een paar maanden geleden was nog elke dag hels. Existentiële wanhoop. Ik zag het niet meer, wist het niet meer.”

Selah Sue: ‘Altijd maar moeten blijven geven, een mens is daar niet voor gemaakt. Niets in de natuur staat het jaar rond in bloei.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Hoe gerust slaapt een cd&v-voorzitter wiens partij in de peilingen rond de 10 procent scoort? Valt wel mee, zegt Sammy Mahdi (34).

“Ik heb nooit gedacht dat ik met een toverstokje de partij hocuspocusgewijs weer boven de 20 procent kon tillen. Zo werkt het niet. Eerst moet het huishouden op orde − we moeten af van de baronieën en de aparte structuren −, dan moet de boodschap weer helder en dan komt het wel goed. Geen paniek. Een jaar voor de vorige verkiezingen zat het Vlaams Belang (VB) in de peilingen ook nog op een bodemkoers en kijk wat daarvan gekomen is.”

Sammy Mahdi: ‘Logisch dat N-VA en Vooruit elkaar opvrijen. N-VA gelooft in een sterke Vlaamse overheid en Vooruit in een sterke overheid tout court. Ik niet.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Ooit komt de katholieke kerk er weer bovenop. Het is die hoop die Antwerps bisschop ­Johan Bonny (67) drijft, in een maatschappij die van crisis in crisis lijkt te sukkelen

“We kunnen in Europa niet iedereen een toekomst bieden. En zeker niet wanneer je naar Vlaanderen kijkt. We zitten niet aan de grens van onze solidariteit, maar wel bijna aan de grens van het aantal mensen dat hier kan wonen en werken, als je ervoor wilt zorgen dat er nog lucht is en dat je nog kunt bewegen. Er is ginder nood aan economische bedrijvigheid, aan investeringen, aan opvoeding en onderwijs.”

Bisschop Johan Bonny: ‘God is ook te vinden in de kapotgeschoten huizen en steden in Oekraïne. Dat is wat Kerstmis wil zeggen: dit is niet de ideale wereld. Die bestaat alleen op tv.’ Beeld Damon De Backer

Eind december vorig jaar kantelde het leven van graficus Caroline Vermeir (Studio Caro) compleet toen haar moeder verdween. Een maand later werd ze dood teruggevonden.

“Ik denk dat mijn mama op einde van haar leven in een psychose zat en aan schizofrenie leed. Dat begon een paar maanden voor haar dood. Ik heb dat niet kunnen laten nakijken: ik stond er alleen voor en de wachtlijsten voor psychiatrische hulp in dit land zijn eindeloos. En het ging ook niet over mij, het ging over mijn mama.”

Caroline Vermeir: 'Uit mijn hoofd komen en iets doen, iets vastpakken: dat helpt.' Beeld Tine Schoemaker

Terwijl Alexandra Pelosi de laatste hand legde aan een documentaire over haar moeder Nancy, viel een Trump-volgeling op zoek naar de Huis-voorzitter haar vader aan.

“We weten nu dat de helft van het land Nancy Pelosi haat en (sarcastisch) als ik elke dag Fox News zou kijken zou ik waarschijnlijk ook mijn moeder gaan haten. Mijn kinderen krijgen elke dag vreselijke dingen te lezen op het internet over hun oma. Het is oneerlijk hoe zelfs kleinkinderen van politici getroffen worden door de toxische sociale media.”

Nancy en Alexandra Pelosi in het Witte Huis. Beeld T.J. KIRKPATRICK / NYT

6. Paul De Grauwe en Koen Schoors: ‘Een baby die een miljard erft, dat is excessief’

Nodig twee economen uit en je leert veel over de wereld. Van de oorlog in Oekraïne en het coronabeleid in China tot de Belgische ­begroting: Paul De Grauwe (76) en Koen Schoors (54) gaan er eens goed voor zitten.

“Het idee dat je erfenissen voor 100 procent zou moeten belasten, is eigenlijk extreem libertarisch. In zo’n systeem krijgt iedereen namelijk gelijke kansen. Of je nu erft of niet, je begint met dezelfde startpositie, want de erfenis gaat integraal naar de fiscus. Maar er is nog een ánder principe dat ik ook zeer genegen ben: ouders willen graag werken om hun kinderen iets te kunnen schenken.”

Koen Schoors (l.) en Paul De Grauwe. 'Iedereen krijgt korting op zijn energiefactuur, iedereen gaat nog vier keer een energiecheque krijgen. Die energiesteun voor iedereen is pure geldverspilling', zegt Schoors. Beeld © Stefaan Temmerman

Ze wordt geroemd om haar opgewekte natuur, maar verdient evenzeer lof voor haar scherpe geest. Begin deze maand ging de tweede zaalshow van Soe Nsuki in première en nu debuteert de hoogzwangere comédienne als sidekick van Sven De Leijer in Vrede op aarde.

“Ik vind het prima als mensen mij het zonnetje in huis noemen. Alleen is het gek dat sommigen daar de conclusie aan verbinden dat ik geen diepgang heb. Ik lach graag en ben graag onder de mensen, maar ik ben geen tweedimensionale stuiterbal vol toxic positivity. Ik krijg soms journalisten aan de lijn die het idee lijken te hebben dat ik nog nooit een donkere gedachte gehad heb. Ik woon niet in een barbiehuis, hè. (lacht)”

Soe Nsuki: "Wat ik soms moeilijk vind, is dat mensen de facto verwachten dat ik het over racisme heb omdat ik zwart ben." Beeld Thomas Sweertvaegher

Hoe leg je uit wat oorlog is aan iemand die er nooit een van dichtbij zag? De Morgen-journaliste Joanie de Rijke (57) deed dit jaar verslag van het front in Oekraïne, en sprak met slachtoffers én daders.

“Eén keer heb ik echt huilend zitten schrijven. Het was in het begin van de oorlog, we waren naar Mykolaiv geweest en in een mortuarium herkende een moeder haar dode zoon aan de tatoeage op zijn been. En haar reactie, jezus... Je staat daar letterlijk naast wanneer zo’n moeder helemaal instort. Dat is vreselijk.”

Joanie De Rijke: ‘In het begin van de oorlog zei mijn jongste zoon: kom maar vlug naar huis. Maar ze hebben er altijd op vertrouwd dat ik op mijn pootjes terechtkom.' Beeld Rebecca Fertinel

Nieuwe job, nieuw lief én een nieuw appartement: Ella Leyers (34) is in 2022 in een ideale wereld terechtgekomen, op alle vlakken.

“Ik was dom van liefde tijdens de Allerslimste Mens. En daar kwam bij dat Pedro Elias naast Rik in de jury zat, en die wist van onze prille relatie. Hij probeerde mij de hele tijd uit mijn kot te lokken: ‘Ella, als je met een van ons twee mocht trouwen, wie zou je dan kiezen?’ Dat soort grappen, dat opgefokte sfeertje. Heel leuk, maar funest voor de concentratie.”

Ella Leyers: ‘Ik wist in januari al dat ik vanaf 1 september ‘De ideale wereld’ zou presenteren. Nul stress had ik, tot het bekendgemaakt werd. Toen kwam er wat nervositeit.’ Beeld Beeld: Carmen De Vos/ MUA: Agnes den Engelsman/ Styling: Vincent Van Laeken

10. Yotam Ottolenghi en Noor Murad: ‘Ik hoop dat de brexit gewoon een bliepje is. Hij heeft een nadelig effect op het gemoed van de mensen’

Een kok die op wereldtournee is? Dat moet Yotam Ottolenghi (54) zijn. Samen met partner in crime Noor Murad bracht hij een nieuw receptenboek uit. Likkebaardend spraken we hen in Amsterdam.

“De populairste recepten zijn vegetarisch. Natuurlijk wilt ons publiek nog altijd comfortfood als gebakken kip of gehaktballen. Maar er is ook meer vraag naar recepten voor aubergine, aardappelen, paddenstoelen of rijstgerechten. En wij houden ervan om groenten te maken. Je kunt er zoveel meer mee doen dan met vlees, omdat er zoveel meer soorten zijn.”

Yotam Ottolenghi en Noor Murad: ‘Wij werden erg geraakt door de verhalen van Seppe Nobels, over zijn ervaringen met vluchtelingen. Wat een ongelooflijke passie.’ Beeld Elena Heatherwick

Arnon Grunberg (51) was al vaak de auteur, maar nog nooit het onderwerp van een embedded reportage. Stef Selfslagh trok naar New York en liep drie dagen mee met de winnaar van de P.C. Hooftprijs.

“Het is een enorme troost dat ik occasionele narigheden in woorden kan omzetten. Eigenlijk speel ik een beetje vals met het leven: ik hang al schrijvend min of meer boven mijn eigen bestaan. Ook tijdens ruzies heb ik de neiging om het conflict meteen te analyseren. Dat schijnt niet zo prettig te zijn voor de persoon die ruzie met je wil maken. Soms willen mensen gewoon uitgescholden worden. (lacht)”

Arnon Grunberg: 'Discipline is voor mij een automatisme geworden. Het komt niet meer in me op om een dag niet te werken.' Beeld Bart Heynen

We hebben weer een Belgische astronaut, we gaan opnieuw naar de maan en daarna wellicht naar Mars. Angelique Van Ombergen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA legt uit wat u moet weten over de nieuwe ruimterace.

“Uit klinisch onderzoek weten we dat er veel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen in de ruimte, maar het aantal vrouwelijke astronauten is zo beperkt dat we er amper uitspraken over kunnen doen. We weten bijvoorbeeld dat astronauten die langere tijd in de ruimte verblijven oogproblemen kunnen krijgen, waardoor hun zicht achteruitgaat. We zien ook dat dat bij mannen vaker voorkomt dan bij vrouwen. Maar is dat toeval of niet?”

Angelique Van Ombergen: 'We hebben het hier naar de knoppen geholpen, dus laten we maar naar een andere planeet verhuizen: ik vind dat een slecht argument voor ruimte-­exploratie.' Beeld Wouter Van Vooren

13. CEO Jaecques over woelig jaar bij Antwerp: ‘Het is nóóit rustig. Dat hoort bij het DNA van deze club’

‘Op de Bosuil wordt gezegd: ‘Als het té rustig is, val je in slaap.’ Dan zit je te veel in een comfortzone - nooit goed.’ Sven Jaecques (41), CEO van Antwerp en lid van de Taskforce die zich bezig houdt met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, overloopt het jaar van de Great Old.

"Voor Marc Overmars naar Antwerp kwam hadden we een zeer aangename werkomgeving waar iedereen - vrouwen, jongeren, mensen van alle afkomsten - zich goed en veilig voelde. Plots leek het alsof dat allemaal zou veranderen omdat hij naar Antwerp kwam. Dat was niet serieus en de werksfeer is nog steeds top.”

Sven Jaecques: 'We kunnen met 99,9 procent zekerheid zeggen dat hij niet meer voor ons zal spelen. Radja en Antwerp, dat heeft helaas niet gewerkt.' Beeld Jan De Meuleneir / Photo News

Als ‘bewaker van de jungle’ won Alexandra Narvaez de prestigieuze Goldman Milieu­prijs 2022. In Ecuador zet de inheemse vrouw drones en camera’s in om illegale mijnbouw in het Amazonegebied te bestrijden.

“In de loop van de voorbije decennia heeft er in feite een soort van genocide plaatsgevonden onder de inheemse gemeenschap in het Amazonewoud. Eerst was er geen respect voor onze cultuur en taal en vervolgens geen respect voor ons territorium. Ik ben er bovendien zeker van dat, mocht de inheemse gemeenschap niet meer bestaan, de opwarming van de aarde nog erger zou zijn geweest.”

Deze vrouw bestrijdt hebzucht en machisme in de Amazone, lees haar verhaal.