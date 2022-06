Nieuws Kessel-Lo

Drie lichamen gevonden in huis van moeder en twee kinderen in Kessel-Lo

Drie lichamen gevonden Beeld Patrick Vertommen

In een woning in de Zavelstraat in Kessel-Lo werden vannacht drie lichamen aangetroffen. Rond drie uur ‘s nachts ontving de politie een noodoproep over een steekpartij. Ter plaatse aangekomen troffen de agenten drie lichamen aan. Hulp kon niet meer baten. De woning is momenteel afgesloten voor sporenonderzoek. .