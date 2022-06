Drie lichamen aangetroffen in Kessel-Lo: bewoonster (54), zoon (23) en vriend des huizes (47) slachtoffers van steekpartij

Het huis in de Zavelstraat werd volgens buren bewoond door een dame van middelbare leeftijd, haar jongste van drie zonen, en twee van diens vrienden. De vader van het gezin overleed enkele jaren geleden al, haar andere twee zonen wonen elders. Nog woonachtig in het huis zijn vier honden. De slachtoffers zijn de 54-jarige bewoonster van het huis, haar zoon (23) en vriend des huizes (47), dat heeft het Leuvens parket namiddag bevestigd.

Rond 3 uur vannacht kwam er een noodoproep binnen bij de hulpdiensten. Rond diezelfde tijd rapporteerden buren aanhoudend geblaf vanuit de woning. De hulpdiensten troffen er drie lichamen aan die waren omgebracht met messteken. De vier honden zaten onder het bloed, en één van hen, een buldog, was gewond. Het was ook een van de slachtoffers die tijdens de nacht de politie opgeroepen had voor de steekpartij. Verder houden de onderzoekers nog alle opties open.

De Zavelstraat is momenteel afgezet voor sporenonderzoek. Momenteel cirkelt een politiehelikopter boven de omgeving, maar de politie kan niet bevestigen of die werd ingezet om een dader op te sporen. Er is nog veel onduidelijkheid over wat er zich heeft afgespeeld binnen de woning, onder meer met betrekking tot de identiteit van de dader.

