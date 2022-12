Drie doden na schietpartij in Parijs, ‘Koerdische gemeenschap was doelwit’

In het 10de arrondissement van Parijs opende een man van 69 vrijdag kort voor 12 uur het vuur in de Rue d’Enghien. Volgens de burgemeester van het stadsdeel werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. De vermoedelijke schutter zou uiteindelijk zijn aangehouden in de kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten.

Bij die schietpartij zijn drie doden gevallen, bevestigt Laure Beccuau, de procureur van Parijs. Er zijn ook vier gewonden. “Eén persoon is er erg aan toe. Nog eens twee anderen raakten gewond. De verdachte die kon worden opgepakt, raakte ook gewond, vooral aan het gezicht.”

De drie mensen die zijn omgekomen zouden Koerden zijn, zegt een advocaat van het Koerdische centrum waar geschoten was. Volgens Parijs burgemeester Anne Hidalgo was de Koerdische gemeenschap het doelwit van een extreemrechtse activist. “Koerden moeten, waar dan ook, in vrede kunnen wonen”, zegt ze op Twitter. “Parijs staat meer dan ooit aan hun zijde.”

Vanwege het geweld gaat Frankrijk de beveiliging opschroeven op plekken waar deze gemeenschap bijeenkomt.

La communauté kurde et, à travers elle tous les Parisiens, a été visée par ces assassinats commis par un militant d’extrême-droite. Les Kurdes où qu’ils résident doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité. Plus que jamais, Paris est à leurs côtés dans ces heures sombres. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 23 december 2022

Man bekend bij veiligheidsdiensten

De 69-jarige Fransman, een gepensioneerde treinmachinist, was al eerder in beeld vanwege zeker één misdaad met een racistisch motief. De politie denkt dat hij alleen handelde, maar verklaarde tegen persbureau AFP dat hij bij hen bekend was voor twee pogingen tot doodslag, in 2016 en in 2021. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend voor moord, opzettelijke doodslag en zware geweldpleging.

De Franse aanklager meldt dat de man op 8 december 2021 een migrantenkamp in het 12de arrondissement heeft aangevallen met een zwaard. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad.

Voor die aanval op een migrantenkamp was de 69-jarige verdachte William M. volgens een bron van de Franse krant Le Monde een jaar lang in voorhechtenis. De verdachte kwam echter op 12 december vrij onder bepaalde voorwaarden, in afwachting van zijn rechtszaak, aldus Le Monde. Zo mocht hij het grondgebied niet verlaten en geen wapen dragen.

Traangas

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft beveiligingsmaatregelen aangekondigd en zegt dat de aanval “duidelijk gericht was op buitenlanders”. Het is alleen “niet zeker” of de man van plan was om “Koerden in het bijzonder” te doden. Het was erg onrustig rond Darmanins bezoek aan de plaats delict. Er ontstonden botsingen tussen Koerdische betogers en de veiligheidsdiensten, die met voorwerpen werden bekogeld en vervolgens traangas gebruikten om de menigte uiteen te drijven.