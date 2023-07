Drie doden en vijf gewonden bij schietpartij in Auckland op eerste dag WK vrouwenvoetbal

Daarnaast vielen er ook vijf gewonden, onder wie een politieagent. Drie van de gewonden zijn er ernstig aan toe. Dat melden de lokale autoriteiten. De schietpartij vond plaats in de marge van het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, dat vandaag in dezelfde stad van start gaat.

Een 24-jarige schutter met een elektronische enkelband zou rond tien voor half acht lokale tijd donderdagochtend (donderdagavond rond 21:20 uur in België, red.) gewapend een gebouw in aanbouw op Queen Street in het centrum van de stad hebben bestormd en zich al schietend een weg naar boven hebben gebaand. Daar zou hij zich in een lege liftschacht hebben verschanst. Dat meldt The New Zealand Herald. Volgens de krant was vanaf de straat beneden te zien dat bouwvakkers zich voor de schutter probeerden te verstoppen.

“Opzichzelfstaand incident"

Waarnemend politie-inspecteur Sunny Patel zegt in een verklaring dat politieagenten met de schutter hebben proberen te communiceren, toen hij zich in de liftschacht had verschanst. “Meerdere schoten werden door de man afgevuurd en hij werd korte tijd later overleden aangetroffen", aldus Patel. Het is niet meteen duidelijk of de politie de schutter heeft neergeschoten of dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Ook over het motief van de schutter bestaat nog geen duidelijkheid, maar de politie gaat niet uit van ideologische of politieke motieven.

Volgens Patel gaat het om een opzichzelfstaand incident en is er geen risico voor de nationale veiligheid.

Een bouwvakker (links) en een politieagent bij de plek van de schietpartij. Beeld AP

Dreigingsniveau niet aangepast

De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins benadrukt dat het dreigingsniveau voor het land niet aangepast wordt. De premier bevestigde “met diepe bedroefdheid” dat er twee burgers om het leven zijn gekomen en bedankte “de dappere mannen en vrouwen van de Nieuw-Zeelandse politie” voor hun optreden. De politiehelikopter was binnen drie minuten na de noodoproep in de lucht, aldus Hipkins. De politie arriveerde elf minuten na de oproep en de gewapende politie een paar minuten later. Tientallen gewapende politieagenten zijn nog steeds aanwezig in het afgezette gebied rond lower Queen Street in het centrum van de stad, dicht bij de haven.

De politie liet eerder weten dat het om “een serieus incident” ging en vroeg mensen binnen te blijven en het gebied te vermijden. “Dit is een enge situatie voor Aucklanders die op donderdagochtend naar hun werk aan het gaan zijn. Blijf alstublieft thuis en reis niet naar het centrum”, riep ook burgemeester van Auckland Wayne Brown zijn stadsgenoten op in een twitterbericht.

Gewapende politie in Auckland bij het hotel van een van de deelnemende teams aan de FIFA Women’s World Cup. Beeld AP

WK voetbal

Het incident vond plaats op het moment dat veel voetbalteams zich in Nieuw-Zeeland hebben verzameld voor het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, dat vandaag begint en door Nieuw-Zeeland en Australië wordt georganiseerd. De schietpartij gebeurde op zo’n vijfhonderd meter van het hotel waar het Noorse voetbalteam verblijft. In de Noorse krant Verdens Gang verklaarde aanvoerster Maren Mjelde dat het team zich “gewoon blijft voorbereiden op de wedstrijd van vanavond.” De aanvoerster zei ook dat het team zich gedurende de politieoperatie in de binnenstad “voortdurend veilig heeft gevoeld”.

Hipkins heeft laten weten dat het toernooi donderdagavond lokale tijd gewoon zoals gepland van start gaat. De openingswedstrijd wordt vanavond in Auckland gespeeld tussen Nieuw-Zeeland en Noorwegen.

Het openingsfestival voor voetbalfans dat donderdagmiddag om 12 uur zou beginnen, blijft volgens de Nieuw-Zeelandse nieuwssite Stuff vandaag wel gesloten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Norway captain Maren Mjelde says her team is preparing as normal for the World Cup opener against New Zealand tonight. The team’s hotel is less than a quarter of a mile away from where the shooting incident in #Auckland took place this morning — Oliver Moody (@olimoody) 19 juli 2023

This is a scary situation for Aucklanders on their Thursday morning commute to work. Please stay at home, avoid travel into the city centre. — Mayor Wayne Brown (@MayorWayneBrown) 19 juli 2023

Gewapende politieagenten houden de wacht bij een afgezette straat in het centrum van Auckland. Beeld AP

