Drie Britten gevangengenomen in Afghanistan door taliban

Volgens de krant Mail on Sunday is een van de mannen die worden vastgehouden de 53-jarige arts Kevin Cornwell, die als vrijwilliger in Afghanistan werkt. Een ander zou de 23-jarige ‘gevaartoerist’ Miles Routledge zijn, die naar het land was teruggekeerd nadat hij twee jaar geleden door het Britse leger werd geëvacueerd toen de taliban aan de macht kwamen in het land.

Routledge was toen ‘op vakantie’ in het land en werd verrast door de chaos na de machtsovername. Hij zou een voorliefde hebben voor trips naar ‘donkere’ en ‘extreme’ gebieden, aldus de BBC. De derde man zou een manager zijn van een hotel voor hulpverleners in hoofdstad Kaboel.

Geheime politie

Cornwell en de hotelmanager zouden al sinds januari door de geheime politie van de taliban vastgehouden worden. Hoelang de andere man al in gevangenschap zit, is niet duidelijk.

Cornwell zou zijn opgepakt op 11 januari, aldus de Mail on Sunday. Hij wordt ervan beschuldigd een illegaal vuurwapen in de kluis van zijn hotel te hebben bewaard. De hotelmanager zou op hetzelfde moment zijn gearresteerd. Volgens zijn familie had Cornwell een door de talibanregering afgegeven vergunning voor het wapen, schrijft de krant.

“Op basis van gesprekken met getuigen zou het kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een misverstand bij de geheime politie, die zou hebben gereageerd op een tip”, zegt Scott Richards van de ngo Presidium Network, die twee van de drie mannen bijstaat. “Het wapen in Kevins kamer was opgeborgen met de vergunning van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de taliban en zat naar het schijnt in de holster. Het wapen is nooit uit de kluis gehaald en is nooit gedragen.”

Richards zegt dat de mannen in goede gezondheid verkeren en goed behandeld worden. “We hebben geen reden om aan te nemen dat ze slecht zijn behandeld, zoals marteling, en ons is verteld dat hun toestand zo goed is al in dergelijke omstandigheden kan worden verwacht.”