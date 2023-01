Drie beren sterven van de kou in vliegtuig op luchthaven van Luik

De feiten dateren van het weekend van 21 januari, maar raakten nu pas bekend. De luchthaven van Luik in Bierset was toen helemaal verlamd door hevige sneeuwval en ijs.

De beren zaten in een toestel van een bedrijf uit Qatar, dat op zaterdagmorgen in alle vroegte landde. Omdat de luchthaven stillag en het vliegtuig niet op een veilige manier bereikbaar was door het winterweer, konden de dieren - in totaal waren het er negen - niet worden uitgeladen. Ze moesten in de bittere kou blijven staan, terwijl ze temperaturen gewoon zijn tussen 20 en 25 graden.

Gestorven

Het duurde uiteindelijk meer dan 24 uur, eer het compartiment waarin ze zich bevonden geopend werd. Drie van de dieren bleken gestorven te zijn, “zeer waarschijnlijk door de kou”.

Het vliegtuig kwam van Peru en vloog via Luik en Doha naar Indonesië. Luik is een luchthaven die gespecialiseerd is in het transport van dieren, vooral paarden.

Op de luchthaven wordt nu met een beschuldigende vinger naar elkaar gewezen. De luchthaven en de dienst die verantwoordelijk is voor het laden en lossen houden elkaar verantwoordelijk. Er zou volgens de kranten van Sudinfo een onderzoek aan de gang zijn om dat uit te klaren.

Slurpen

Lippenberen leven in Zuid-Azië en zijn te herkennen aan hun zwarte vacht, het haar op hun oren en het wit op hun borst en snuit. Ze hebben lange klauwen en slurpen graag insecten, fruit, bloemen en honing. Ze kunnen 55 tot 140 kilogram wegen en hun schouderhoogte bedraagt 60 tot 90 centimeter. De beer is door de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) geklasseerd als “kwetsbaar”.