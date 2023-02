‘Dr. Phil’ stopt na 21 seizoenen met populaire talkshow (maar krijgt meteen nieuw programma)

“Ik heb 25 mooie jaren mogen beleven vol met dagelijkse televisie”, vertelt McGraw aan ‘People’ over het einde van zijn reeks. Hij vervolgt: “Met deze show heb ik duizenden gasten en kijkers kunnen helpen. Van problemen met het huwelijk tot mentaal welzijn en zelfs het opvoeden van kinderen. Het was een fantastisch hoofdstuk in mijn leven en carrière, maar er is nog zo veel meer dat ik wil doen.”

Nieuwe plannen

CBS Media Vetures heeft intussen ook aangegeven dat er binnenkort een nieuwe samenwerking volgt met McGraw. Maar dan in een ander format. Maar daar willen ze nog niet te veel over kwijt. Alleen is het wel al duidelijk dat Dr. Phil ook in het nieuwe programma “impact zal hebben op de kijkers.” Het project wordt volgend jaar gelanceerd en Phil kijkt er erg naar uit: “Ik kijk er naar uit om Amerikaanse families te blijven helpen in de toekomst.”

Beeld Getty Images

Onder vuur

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Dr. Phil is namelijk al lang geen onbeschreven blad meer. Zo werd hij er in het verleden van beschuldigd dat hij kwetsbare personen misbruikt, dat hij jongeren in de handen van misbruikers heeft gedreven en dat zijn schijnbaar perfecte huwelijk zo wankel is als een kaartenhuis. Ook getuigden zijn voormalige en huidige medewerkers ooit dat ze door McGraw regelmatig te maken kregen met verbale mishandeling, angst en intimidatie.