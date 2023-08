Nieuws Slovenië

Dorpen in oosten van Slovenië geëvacueerd na dambreuk

Een man kijkt naar de huizen die overstroomd zijn door het stijgende water van de rivier de Krka in het zuidoosten van Slovenië. Beeld AFP

Het noodweer in Slovenië heeft gisterenavond in het oosten van het land tot een dambreuk geleid. Verschillende dorpen worden ontruimd. De Sloveense premier noemt de situatie ‘de ergste natuurramp’ in de jonge geschiedenis van het land. In totaal kwamen al vier mensen om het leven door het noodweer, onder wie twee Nederlanders.